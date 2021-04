Šestačtyřicetiletý Floyd zemřel loni 25. května poté, co se jej policie snažila v Minneapolisu zatknout na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělanou bankovkou. Podle policie se Floyd strážníkům vzpouzel a byl pod vlivem alkoholu či drog.

Na videu zachyceném kolemjdoucím je vidět policista, který Floydovi klečí na krku, zatýkaný se přitom v tu chvíli už nesnaží bránit a opakovaně říká, že nemůže dýchat. Po chvíli ztratil vědomí a o několik okamžiků později zemřel v blízké nemocnici.

Chauvin použil proti neozbrojenému Floydovi nadměrné a nepřiměřené násilí, a proto porušil své povinnosti policisty, prohlásil v úvodní řeči prokurátor Jerry Blackwell. Floyd podle něj celkem 27krát prosil, aby jej strážník nechal dýchat, Chauvin ho ale nepustil.

Bezprostředně před Blackwellovým proslovem složilo přísahu před soudcem Peterem Cahillem 12 porotců a dva náhradníci, kteří budou na závěr procesu rozhodovat o Chauvinově vině či nevině. Podle Cahilla bude proces trvat až měsíc.

Obvinění ze zabití a vraždy

Chauvin čelí obvinění z vraždy druhého stupně, za niž mu podle zákonů ve státě Minnesota hrozí až 40 let za mřížemi. Obviněn je i z vraždy třetího stupně, která se pojí s mírnějším trestem do 25 let a je jednodušší ji u soudu dokázat. Krom toho čelí obvinění ze zabití, které se trestá sazbou až deset let vězení. Bývalý policista, který je po zaplacení kauce na svobodě, svou vinu popírá.

Kapacita soudní síně je omezena kvůli opatřením spojeným s pandemií covidu-19. Soud rozhodl, že proces s Chauvinem se uskuteční dříve než se třemi dalšími bývalými policisty, kteří se zatýkání Floyda zúčastnili a jsou obžalováni z napomáhání vraždě. Veřejnost nemá přístup do soudní síně, proces je však živě streamován, což je v USA neobvyklé.

Na proces v Minneapolisu se upírá pozornost amerických i světových médií již od výběru poroty, během kterého byli někteří kandidáti vyřazeni kvůli možné předpojatosti. Ze 14 porotců je osm bělochů a šest černochů nebo osob smíšené rasy.

Floydova smrt spustila masivní a místy násilné protesty v desítkách amerických měst, odkud se následně přenesly do Evropy a dalších zemí. Centrum Minneapolisu dnes střeží množství policistů, vztyčeny byly betonové zábrany a zátarasy s ostnatým drátem. Místní představitelé uvedli, že jsou odhodláni zabránit opakování ničivých nepokojů, které následovaly po Floydově smrti. Ve stavu pohotovosti jsou jednotky Národní gardy.