V Minsku se opět sešli demonstranti, kteří vždy v neděli vyjadřují odpor vůči režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Podle odhadu agentury AFP se dnes protestu zúčastnilo 20 tisíc až 30 tisíc lidí. Těžkooděnci účastníky rozháněli a zatýkali. Policie podle agentury TASS potvrdila, že vypálila varovné výstřely a použila zábleskové granáty. Podle očitých svědků, na které se odvolává agentura Interfax, se před zahájením protestní akce v ulicích pohybovala obrněná obojživelná vozidla s kulomety.

Běloruští policisté na opoziční demonstraci v Minsku | Foto: ČTK / ČTK

Dnešní protestní akce byla spojená s Dušičkami, během nichž si obyvatelé Minsku tradičně připomínají oběti stalinských represí průvodem z centra města do lesa Kurapaty na okraji metropole. Tam byly objeveny hroby obětí masových poprav z 30. a 40. let. Letos však úřady vzpomínkovou akci nepovolily. Podle informací agentury TASS se ale i přes odpor silových složek několika stovkám demonstrantů podařilo do lesoparku dorazit.