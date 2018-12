Ve Štrasburku se v neděli odpoledne sešlo několik stovek lidí, aby uctili památku obětí úterního útoku. Při něm zemřeli čtyři lidé, jedna osoba je stále ve stavu klinické smrti a další více než desítka byla zraněna. Policie incident stále vyšetřuje, devětadvacetilého útočníka ve čtvrtek zastřelila.

Lidé se sešli u velkého vánočního stromku na náměstí Kléber v centru města, kde jsou položeny květiny a svíčky. Právě zde na místních vánočních trzích začal útočník v úterý večer střílet do lidí.

Revivez la cérémonie hommage place Kléberhttps://t.co/g7QvVGG0ew pic.twitter.com/4HmQugZiBw — France 3 Alsace (@F3Alsace) 16. prosince 2018

Pietní akt zahrnoval hudbu a zpěv

Během dnešní ceremoniálu někteří lidé plakali a vzpomínali na své blízké. Pietní akt, který zahrnoval i hudbu, zpěv a čtení, uspořádalo několik místních sdružení pro boj za lidská práva s podporou štrasburské radnice. Akci zahájilo hudební vystoupení na violoncello.

Obřad byl neobvyklý tím, že tradiční minuta ticha byla nahrazena minutou hluku, během níž lidé křičeli a aplaudovali, aby vyjádřili solidaritu s oběťmi. Tento způsob poté odůvodnila zástupkyně ochránců lidských práv Christine Panzerová s tím, že ticho zatěžovalo město po několik dní. "Lidé nyní chtějí minutou hluku dokázat, že Štrasburk bude bojovat za lidskost a solidaritu," uvedla.

Sympatizoval s IS

Útočník, devětadvacetiletý Chérif Chekatt sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS), pro francouzskou televizi to uvedl jeho otec Abdelkrim Chekatt.

"Říkal, že Daeš (IS) bojuje za správnou věc," řekl v rozhovoru Abdelkrim Chekatt, který je francouzsko-alžírského původu. Uvedl rovněž, že se snažil syna přesvědčit, aby IS nepodporoval. "Ty nevidíš ta zvěrstva, jaká páchají?" ptal se prý syna. Na Chérif prý odpověděl, že to nedělají oni.

Policie hlavního podezřelého usmrtila ve čtvrtek večer poté, co muž začal střílet na hlídku speciální zásahové jednotky, která jej zpozorovala na ulici. Před spravedlností se ve Štrasburku skrýval 48 hodin a k jeho dopadení podle francouzských médií vedlo upozornění jisté místní ženy.

Vyšetřování útoku i po zastřelení pravděpodobného pachatele pokračuje s cílem zjistit, zda Chekattovi někdo nepomáhal. Policie už zadržela sedm lidí, včetně Chekattových rodičů a dvou sourozenců. Ty už po výslechu propustila. Tři další lidé jsou podle agentury AP ve vazbě.