Minuty hrůzy. Útočník se do synagogy dobýval zbraní i výbušninou, dveře vydržely

Těžko představitelnou hrůzu dnes prožívali lidé, kteří do synagogy ve východoněmeckém Halle přišli slavit nejdůležitější židovský svátek Jom kipur (Den smíření). Útočník, podle médií sedmadvacetiletý Němec Stephan B., se k nim dobýval dlouhé minuty, a to za pomoci zbraně i výbušnin. Magazínu Spiegel to řekl předseda místní židovské obce Max Privorozki, který vše sledoval přes bezpečnostní kameru synagogy.

Židé oděni v tradičních oděvech jsou eskortování ze synagogy v Halle, kde došlo ke střelbě | Foto: ČTK