Nejnovější Miss Japonska čelí velké kritice na sociálních sítích. Nejkrásnější ženou země vycházejícího slunce se totiž stala 26letá Karolina Šiinó, která se narodila na Ukrajině. Mladá žena, která má jak ukrajinské, tak i japonské občanství, podle organizátorů představuje esenci Japonek. Fakt, že soutěž vyhrála osoba, která v sobě nemá ani kapku japonské krve, ovšem nenechává veřejnost klidnou.

Šiinó v Japonsku žije od svých pěti let a je první naturalizovanou japonskou občankou, která cenu vyhrála. Svou výhru bere jako velký krok k tomu, aby se země stala méně diskriminační. „Mým cílem je vytvořit společnost, ve které lidé nebudou souzeni jen podle jejich vzhledu,” řekla Šiinó magazínu Tokyo Weekender.

Vítězství dívky, která se narodila na Ukrajině, vyvolalo v Japonsku emoce:

Zatímco pro mladou modelku z Nagoji výhra znamená, že ji konečně země, kterou nazývá svou vlastní, symbolicky přijala, pro mnohé její výhra vytváří problém. „Myslím si, že Japonci v tom přirozeně vidí ten horší význam, když je nejkrásnější Japonska evropsky vypadající žena,” uvedl podle serveru WION jeden z uživatelů sítě X.

Výsledky soutěže v zemi vyvolaly debatu o tom, co znamená být Japonec a zda je výhra Šiinó validní. „Tato osoba, kterou vybrali jako Miss Japonska, není ani míšenka, ale stoprocentní Ukrajinka. Rozumím, je krásná, ale není to Miss Japonska. Kde její japonskost je?” ozval se další uživatel bývalého Twitteru.

Někteří lidé v její výhře naopak vidí geopolitické motivy. „Kdyby se narodila jako Ruska, nevyhrála by. Neměla by šanci. Je zcela zřejmé, že kritéria jsou nyní politickým rozhodnutím. Jaký smutný den pro Japonsko,” vyjádřil se jiný pisatel.

Porota vnímá Karolinu jako Japonku

Organizátoři ale za rozhodnutím porotců stojí. Šiinó si je údajně získala svou sebejistotou. „Mluví i píše krásnou a kultivovanou japonštinou. Je větší Japonka než my všichni,” sdělila organizátorka Ai Wada stanici BBC.

Lidé nevěří, že jsem Japonka, říká Karolina Šiinó:

Japonsko je proslulé svou homogenní společností, která je důsledkem staletí trvající kulturní izolace, přísných imigračních zákonů a silného tlaku na konformitu. V posledních letech se ale demografická situace země pomalu mění. Musí se přizpůsobit globalizaci a trendu ubývající pracovní síly. Tato fakta vedou podle deníku The Telegraph k liberálnější imigrační politice.

Šiinó není první, která v Japonsku vyvolala vlnu kritiky. V roce 2015 vyhrála Miss Universe Japan míšenka Ariana Mijamoto. Její matka byla Japonka a otec Afroameričan. Lidé se tehdy stejně jako nyní ozývali, že není dostatečně japonská.

Titul nejkrásnější Japonky 2024 si Šiinó odnesla jen rok poté, co oficiálně získala japonské občanství. Díky svému evropskému vzhledu ale během celého svého života zažívala to samé, co většina cizinců žijící v Japonsku. „Musela jsem čelit bariérám, které často bránily tomu, aby mě lidé brali jako Japonku. Jsem proto velmi vděčná, že mě v této soutěži jako Japonku přijali,” pronesla v děkovném proslovu.

Další kontroverzní krásky

Mezi královny krásy, které ve světě vyvolaly silné reakce, patří například i tři kandidátky na Miss Universe 2018. Mladé ženy Sarah Rose Summersová z USA, Franchesca Hungová z Austrálie a Valeria Moralesová z Kolumbie byly obviněné z šikany svých dvou soupeřek z Vietnamu a Kambodži.

Ve videu, které se dostalo na sociální sítě, bez zábran mluvily o tom, že právě tyto dvě ženy nemluví anglicky. „V momentě, kdy jsem obdivovala odvahu mých sester, jsem řekla něco, o čemž si nyní uvědomuji, že mohlo vyznít neuctivě, a za to se omlouvám,” prohlásila tehdy Summersová.

Centrem kontroverzní kauzy se stal i bývalý moderátor Miss Universe Steve Harvey. Komik během svého pětiletého působení v roli moderátora udělal hned několik přešlapů, a to od vyzývání soutěžících k mňoukání až po vtipkování o kartelu. V roce 2015 završil své chyby a vyvolal špatnou vítězku, na kterou nechal nasadit korunu i šerpu, než svou chybu opravil, napsal server Business Insider.

I Česko má svou kontroverzní královnu krásy. Je jí první porevoluční vítězka, Ivana Christová. Lidé ji tehdy v dubnu v roce 1989 při přebírání koruny vypískali, neboť se jim výrazná tmavovláska nelíbila. Údajně si přáli, aby vyhrála jedna z blondýn. „Trošku to zabolelo, ale dalo mi to více sil. Nic bych neměnila,” vzpomínala bývalá královna krásy v rozhovoru pro server iDnes.cz.