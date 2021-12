Tento ročník však vyvolal mnoho emocí, a to jak pozitivních, tak negativních. Zejména pak v kontextu letitého izraelsko-palestinského sporu či kontroverzních pandemických opatření.

Naposledy vyhrála dívka z Indie tento titul v roce 2000, kdy na podiu zazářila bollywoodská herečka Lara Datta. I z tohoto důvodu byla Sandhuová na svou výhru pyšná a cítila se ohromeně, informuje německý server Deutsche Welle.

V rámci soutěže oblékly soutěžící národní kostýmy, róby i plavky. Současně odpovídaly na otázky, podle kterých se zkoušely jejich rétorické schopnosti.

Vysílání se konalo v neobvykle pozdním čase. Nová Miss Universe tak byla korunována ve 3 hodiny ráno. To umožnilo živé vysíláni i do amerických televizí.

Pandemie na soutěži krásy

Ani neblýskanému večírku plnému krásy a mládí se však nevyhnula pandemie.

Varianta viru zvaná omikron se začala po světě šířit v týdnech před galavečerem. Většina soutěžících již byla v zemi předtím, než začaly platit nové hygienické restrikce. Některé dívky však obdržely speciální povolení pro vstup do země po jen 72hodinové karanténě. To však vyvolalo vlnu nevole. Na podobnou výjimku totiž marně čekají tisíce běžných lidí, kteří nemají výhody prominentů.

Všechny soutěžící se rovněž musely v průběhu soutěže každých 48 hodin testovat. Pozitivní výsledek vyšel například francouzské soutěžící Clémence Botinové poté, co do země přicestovala. Po deseti dnech v karanténě však byla prohlášena za zdravou.

Galavečer byl vlivem covidových opatření skromnější než obvykle. Odehrál ve speciálním stanu a jen s malým publikem.

Galavečer ve stínu letitého konfliktu

Soutěž však doprovázely i politické otázky, zejména řada výzev k bojkotu soutěže.

Na startovací čáře soutěže stálo rovných osm desítek soutěžících. Jako první přestala podporovat svou reprezentantku, čtyřiadvacetiletou Lalelu Mswaneovou, Jihoafrická republika. Ta do soutěže nastoupila i přes to, že byla vyzývána k jejímu bojkotu.

Mezi kritiky soutěže, kteří volali po bojkotu, byl i Mandla Mandela (vnuk prvního černošského prezidenta JAR Nelsona Mandely). A to zejména kvůli „okupaci a krutému zacházení s Palestinci rukou izraelského režimu apartheidu,“ informuje DW.

Na jeho slova zareagovala například vítězka Miss Universe 2017 Sarah Idanová z Iráku. „Co si to dovolujete? To je jediné, co k tomu mohu říct. Jak se jako muž opovažujete diktovat organizaci pro ženy, co má dělat?,“ uvedla na svém oficiálním účtu na Twitteru.

My message to Mandla Mandela and those who call to boycott @MissUniverse pageant in Israel. pic.twitter.com/rRIndj7XkJ — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) October 21, 2021

„Je to příležitost, o které sní miliony žen. Chtějí jít na podium a reprezentovat své lidi, svůj národ a kulturu – ne vlády, ne politiku a rozhodně ne politickou agendu.“

Na duhou stranu se však letošní soutěže zúčastnila pětadvacetiletá Manar Nadeem Deyaniová z Bahrajnu, který s Izraelem narovnal vztahy teprve v minulém roce. Ze stejného důvodu se ročníku zúčastnila i soutěžící z Maroka, Kawtar Benhalima, která svou zemi letos reprezentovala jako první od roku 1978.

Na soutěž měla odjet i soutěžící ze Spojených Arabských Emirátů. Její účast však byla na poslední chvíli zrušena. Oficiálním důvodem byla časová vytíženost a obavy z nákazy covidem-19.

Soutěže se rovněž nezúčastnila dívka z Malajsie. Oficiálním důvodem byla pandemie koronaviru. Někteří to však přisuzují neshodám mezi oběma zeměmi.

Co je a není vhodné?

Opět se také objevily hlasy, které tuto soutěž kritizují za sexismus a kulturní diskriminaci. Tuto debatu rozdmýchala zejména pasáž finále soutěže, ve které dostala Sandhuová za úkol vydávat zvuky jako mňoukající kočka. Úkol ji uložil americký moderátor Steve Harvey, který večerem provázel.

Mnohým také připadá diskriminační, že všechny soutěžící musí být ve věku 18 až 28 let, být svobodné a bezdětné.

Rovněž se snesla kritika na údajnou kulturní necitlivost poté, co se na veřejnosti objevily fotografie soutěžících v tradičních palestinských oblecích a při výrobě tradičních sladkostí. Na sociálních sítích řada uživatelů zuřila, že jde o snahu Izraele prezentovat palestinskou kulturu jako svou vlastní.

Letošní ročník naštěstí nevedl k fyzickému napadání soutěžících. Zpolitizované soutěže krásy však v minulosti k života ohrožujícím událostem arabských soutěžících vedly.

V roce 2017 se stala Libanonská soutěžící terčem vyhrožování a byl jí odebrán titul za to, že byla v Izraeli. Sarah Idanová, výherkyně téhož ročníku, musela opustit svou zemi poté, co jí bylo za selfie s izraelskými soutěžícími vyhrožováno smrtí. V roce 2018 byla zavražděna irácká královna krásy Tara Faresová. To přimělo iráckou miss z roku 2015 k útěku ze země – Shimaa Qasim Abdulrahman odjela do Jordánska.

Nová Miss Universe Sandhuová je absolventkou bakalářského studia informatiky a v současnosti se věnuje magisterskému studiu. Na druhé příčce se umístila Miss Paraguay Nadia Ferreira, třetí byla Miss JAR Lalela Mswaneová. Česká kandidátka Karolína Kokešová neuspěla.