Místo školního srazu masakr. Při útoku na Manhattanu zahynulo pět spolužáků

Přiletěli do New Yorku oslavit třicet let od chvíle, kdy ukončili školu. Skupina deseti kamarádů z Argentiny se zrovna projížděla na kole po dolním Manhattanu, když do nich najela dodávka uzbeckého teroristy Sayfulla Saipova. Pět z nich zabila a šestého zranila.

Přátelé Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Hernán Ferruchi a Ariel Erlij, který výlet do USA pomáhal financovat, spolu kdysi studovali na polytechnice v argentinském městě Rosario severozápadně od Buenos Aires. Doma působili jako úspěšní architekti a obchodníci, všem už táhlo na padesátku. Před cestou se stačili vyfotografovat na letišti v tričkách s nápisem LIBRE. Do Ameriky přiletěli před několika dny a v úterý odpoledne vyrazili na cyklostezku vedoucí podél řeky Hudson na ulici West Street v centru newyorského Manhattanu. Krátce po třetí tu na ně – a na několik dalších chodců – zaútočil řidič bílého pick-upu s logem obchodu s železářským zbožím Home Depot. Pět argentinských turistů usmrtil, šestý skončil v Presbytariánské nemocnici a podle deníku Guardian je mimo nebezpečí. ČTĚTE TAKÉ: Na Manhattanu vjelo nákladní auto do cyklistů. Zahynulo osm lidí Kromě těchto osob patří k obětem útočníka uzbecké národnosti, kterého vzápětí zneškodnila policie, také čtyři občané Belgie. Žena z města Roeselare na místě zemřela, ostatní tři lidé byli dopraveni na operační sál. Argentinský prezident a belgický ministr zahraničí vyjádřili rodinám postižených soustrast. Argentinské deníky informovaly, že jeden z kamarádů, osmačtyřicetiletý majitel ocelárny Ariel Erlij, zaplatil ostatním letenky a sám dorazil do New Yorku s denním zpožděním. Osudnému střetu s vozem, v němž policisté nalezli vzkaz, že jde o útok ve jménu Islámského státu, bohužel neunikl. ČTĚTE TAKÉ: Na Manhattanu vraždil dodávkou 29letý Uzbek, kliďas a pracant

Autor: Michal Bystrov