Advokát Mohamed Tasnime Akunjee na twitteru uvedl, že je rodina krokem ministerstva vnitra „velice zklamaná“ a „zvažuje veškeré právní kroky, kterými by mohla rozhodnutí napadnout.

Begumová odešla z Londýna společně se dvěma kamarádkami v roce 2015, když jí bylo 15 let. V současné době žije v uprchlickém táboře na severovýchodě Sýrie, kam uprchla z poslední větší enklávy pod kontrolou Islámského státu.

Dívku na začátku měsíce objevili v uprchlickém táboře reportéři. Svěřila se, že se v Sýrii provdala za bojovníka Islámského státu, kterému porodila dvě děti, které však kvůli nemocem a nedostatku potravin zemřely. V rozhovorech s britskými médii kritizovala některé aspekty fungování teroristické organizace, dodala však, že svého rozhodnutí nelituje.

V pondělí Begumová přivedla svět třetí dítě. „Myslím si, že by řada lidé měla mít pro mě pochopení po tom všem, čím jsem si prošla,“ řekla televizi Sky News. „Doufala jsem, že možná kvůli mě, pro dobro mě a mého dítěte, mi dovolí se vrátit.“

Britský ministr vnitra Javid však vůči Britům, kteří se připojili k islamistům, zaujal nekompromisní stanovisko. „Řeknu to jasně. Pokud jste v zahraničí podporovali teroristické organizace, nebudu váhat zabránit vám v návratu,“ uvedl pro deník The Times. „Nesmíme zapomenout na to, že lidé, kteří opustili Británii, aby se připojili k Islámskému státu, byli plní nenávisti k vlastní zemi,“ dodal.

. @sajidjavid ✍️ in @thetimes today: "As home secretary, my priority is to ensure the safety and security of this country…And that means sending a message to those who have backed terrorism: there will be consequences." https://t.co/KY1KcX89yK

Vláda Velké Británie má podle agentury AP pravomoc odebrat občanství na základně obav o národní bezpečnost, nikoli však v situaci, kdy by se daný člověk ocitl bez státní příslušnosti. Zda má Begumová v současné době druhé občanství není známo.

Z důvodů napojení na teroristické skupiny země podle Javida odebrala občanství již více než stovce Britů. Další stovky se z území ovládaného islamisty vrátily do země. Někteří z nich čelí trestnímu stíhání, další musí podstoupit deradikalizační programy.

Podle britských úřadů odešlo do Sýrie a Iráku bojovat za Islámský stát zhruba 900 Britů. Asi dvacet procent z nich v bojích zahynulo a přibližně polovina přeživších se vrátila do země.

Postoj evropských zemí k vlastním občanům, kteří přeběhli na stranu Islámského státu, se podle experta na terorismus Petera Neumanna z vysoké školy King's College v Londýně různí. „Francouzi před dvěma týdny oznámili, že přijmou zpět 130 svých občanů. Ostatní země však jsou opatrnější,“ prohlásil v rozhovoru pro rádio NPR.

„Německo v současné době teprve hledá konkrétní řešení. Norové oznámili, že své občany přijmou zpět, ale nebudou je aktivně vyhledávat,“ uvedl Neumann, který souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by měli být přeběhlíci postaveni před soud.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........