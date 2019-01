Organizace spojených národů udělila status uprchlíka osmnáctileté saúdskoarabské ženě, která před svou rodinou uprchla do Thajska. Úřad komisař OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho doporučil, aby mladou uchazečku o azyl přijala Austrálie.

„Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) doporučil Austrálii, aby zvážila přijetí slečny Rahaf Kunúnové v rámci programu na přesídlení uprchlíků,“ potvrdilo v tiskovém prohlášení australské ministerstvo vnitřní bezpečnosti a uvedlo, že se doporučením budou zabývat „stejným způsobem, jako každým jiným doporučením UNHCR“.

Ačkoli australské úřady, stejně jako UNHCR, odmítly poskytnout další informace, podle agentury AP signály z Canberry naznačují, že by Austrálie mohla mladou ženu přijmout. Ještě před rozhodnutím OSN totiž tamní ministr zahraničí Greg Hunt uvedl, že země zvažuje udělit Kunúnové humanitární vízum.

Odmítla setkání s otcem

Osmnáctiletá dívka v sobotu dorazila do thajského Bangkoku z Kuvajtu a měla v úmyslu pokračovat do Austrálie. V tom jí však thajské úřady zabránily, ačkoli u sebe měla pouze platné turistické vízum. Kunúnová následně odmítla nastoupit do letadla zpět do Kuvajtu a zabarikádovala se v hotelovém pokoji.

https://t.co/Nb53bUoyMM — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) 6. ledna 2019

Na svůj případ upozornila prostřednictvím sociálních médií kde uvedla, že se obává o svou bezpečnost, pokud by se měla vrátit k rodině. Její příspěvky na twitteru zaujaly tisíce lidí a získaly pozornost UNHCR. Šéf thajské imigrační policie Surachte Hakparn uvedl, že za Kunúnovou do Bangkoku přicestoval její otec a bratr, žena se však s nimi odmítla setkat.

Reakce Saúdské Arábie

„Od chvíle, kdy dorazila a založila si nový twitterový účet, dosáhla za jediný den téměř 45 tisíc sledujících. Byl bych raději, kdyby jí místo pasu zabavili telefon,“ prohlásil ve zveřejněném videoklipu při rozhovoru se Surachtem saúdskoarabský diplomat Abdalelah Alsheaiby.

Jeho prohlášení vyvolalo na sociálních sítích bouřlivou reakci. Surachte následně v prohlášení uvedl, že policie nemohla ženě telefon zabavit, protože nebyla zadržena. Uvedl také, že poznámka saúdskoarabského diplomata byla „jen možností“ a nešlo o nic, co by „mělo být bráno vážně“.

I’m being threatening by my cousin that I will be slaughter. pic.twitter.com/w6iG5XmPst — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) 7. ledna 2019

Kunúnová několikrát obvinila saúdskoarabské úřady, že mají v zabavení jejích cestovních dokumentů prsty. Ambasáda Saúdské Arábie v Bangkoku však v opakovaných prohlášeních uvedla, že její situaci pouze monitoruje. V posledním prohlášení označily úřady její případ za „rodinnou záležitost“ a uvedly, že nebudou požadovat její deportaci zpět do země.