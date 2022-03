Po necelém týdnu marného hledání se 24. února místní záchranáři rozhodli pátrání odvolat. Skupina zhruba 250 domorodců však, podle serveru Amazônia Real, chlapce hledala dnem i nocí dál. Nechtěli se smířit s tím, že je jejich rodiče už nikdy neuvidí.

O téměř čtyři týdny později chlapce našel muž, který řezal dřevo zhruba šest kilometrů od vesnice Palmeira v chráněné rezervaci Lago Capanã, kde bratři žili se svými rodiči.

Jakmile chlapci uslyšeli sekání do dřeva, začali volat o pomoc. Muž je zaslechl a okamžitě se je podle křiku snažil nalézt. Naštěstí se to povedlo. Když se k nim konečně dostal, leželi oba sourozenci na zemi. Byli hladoví a velmi slabí, na sobě měli mnoho drobných ran, škrábanců a odřenin.

Two boys, nine and seven, are miraculously found alive after four WEEKS lost and alone in Brazil's Amazon rainforest https://t.co/YMZwgQcvYE pic.twitter.com/TcdGnHR6aW