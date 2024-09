Zdroj: Wikimedia Commons by Liam Quinn

Melbournské akvárium Sea Life Aquarium má atrakci jako žádné jiné na světě. Pár tučňáků patagonských zde vychovává adoptované mládě, které dorostlo do obřích rozměrů. Pesto, jak se huňaté hnědé mládě jmenuje, je už o hlavu vyšší než dospělí tučňáci stejného druhu a těžší než oba rodiče dohromady.

| Video: Youtube

Ošetřovatelé malému tučňákovi kvůli jeho vzhledu s láskou přezdívají Tlouštík, Absolutní jednotka nebo Obránce. „Pesto se nestydí a miluje své ošetřovatele. Většinou je první, kdo ráno cvrliká a žádá si snídani. Navíc slyší na své jméno,“ řekla správkyně akvária Michaela Smaleová stanici ABC Network.

Pesto se vylíhl v lednu. Vážil tehdy 200 gramů a nikdo nečekal, jak moc vyroste. Nyní, v 9 měsících, váží 22,5 kilogramu. Je největším mládětem, jaké akvárium kdy mělo. „Je normální, že mláďata po vylíhnutí naberou zdravý tuk. Pesto ale předčil naše očekávání. Ostatní v jeho věku mají tak 18 kilo,“ sdělila mořská bioložka Jacinta Earlyová deníku The Guardian.

Pesto nebude navždy huňatý a tlustý

Podle odbornice je Pesto tak velký díky kombinaci genů a péče, které se mu dostává. Pestův biologický otec Blake je největší a nejstarší tučňák v akváriu. Bedlivě pak o něj pečují jeho adoptivní rodiče Tango a Hudson. „Už je přerostl, díky čemuž vedle nich vypadá komicky obří,“ doplnila Earlyová.

Za jeho velikost může ale zčásti i Pestův velký apetit. Denně spořádá dohromady 25 až 32 ryb. Je to dvojnásobek toho, co sní dospělý jedinec. „Je to prostě velké mimčo. Dost jí, ale rozhodně nemá nadváhu,“ dodala bioložka.

Rozměry Pesta ještě zdůrazňuje, respektive z velké části tvoří, jeho nadýchaný kožíšek z prachového peří, který ale brzy začne shazovat. „Kdybych do něj teď píchla, celý můj prst by kompletně zmizel. Většinu současné váhy ale shodí a zeštíhlí,“ vysvětlila odbornice. Dodala, že už teď jde vidět, že někde líná.

V divoké přírodě by jeho velikost byla neobvyklá, ale ne nemožná, podotkla ekoložka Mary-Anne Leaová z Tasmánské univerzity. „Kdyby dorostl takové velikosti, znamenalo by to, že měl dobré rodiče, kteří ho dobře krmili,” uvedla.

Akvárium má díky Pestovi větší návštěvnost

Akvárium se v této roční době každoročně těší velké návštěvnosti, zaměstnanci ale uvedli, že výběh tučňáků láká díky Pestovi více lidí než obvykle. Podívat se na něj přišla dokonce i zpěvačka Katy Perry.

Olivia Wilsonová, která se stará o Pestův náročný mediální rozvrh, poznamenala, že na sociálních sítích dosáhl sledovanosti asi 5 miliard lidí a zdá se, že dokonce sesadil z trůnu dosavadní nejoblíbenější zvíře na internetu, thajské mládě trpasličího hrocha Moo Denga. „Lidé s ním dokonce obchodují jako s bitcoinem, je to neuvěřitelné,“ sdělila stanici BBC.