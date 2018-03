Mladí lidé by měli najít práci doma, aby nemuseli odcházet, řekl papež František

Papež František v sobotu ostře odsoudil krizi v oblasti pracovních míst, která nutí mladé Italy cestovat daleko za prací a opouštět rodné regiony. Hlava katolické církve se tak vyslovila při návštěvě svatyně svatého Otce Pia v ekonomicky upadající jižní Itálii.

"Vnitrostátní stěhování mladých lidí je opravdu velký problém. Modlete se za Pannu Marii, aby mladí lidé našli práci tady a nebyli nuceni hledat si ji jinde," prohlásil v sobotu papež František. Informuje o tom agentura DPA.

Papež přiletěl do městečka Pietrelciny vrtulníkem. Městečko, které je rodištěm svatého Pia z Pietrelciny, se nachází asi 250 kilometrů jihovýchodně od Říma. Svatý Pio, zvaný též Otec Pio nebo Padre Pio, se zde narodil v roce 1887 pod jménem Francesco Forgione. Šlo o italského kněze a světce, známého zejména pro svá stigmata, která se u něj poprvé objevila v roce 1918 a nosil je až do smrti v roce 1968. Vatikán ho kvůli nim považoval ze začátku za podvodníka, ale když lékaři vyvrátili, že by si kněz rány způsobil sám, byl podezření zbaven.

Pro Čechy je Otec Pio zajímavý tím, že v dobách komunistické totality údajně předpověděl českému katolickému knězi a pozdějšímu kardinálovi Františku Tomáškovi, že nezemře, dokud jeho vlast nebude svobodná (František Tomášek zemřel roku 1992 a v roce 1989 patřil mezi významné aktéry listopadové revoluce).

Papež označil Pia za "pokorného kapucínského bratra, který ohromil svět svým životem zcela oddaným modlitbě a trpělivému naslouchání svým bratrům".

V rámci své cesty pak papež navštívil nemocnici, kterou Pio založil, i místnost, ve které světec žil. Po setkání s osmadevadesátiletým místním obyvatelem, který Pia osobně znal, František prohlásil, že staří lidé by si zasloužili dostat Nobelovu cenu za uchování minulosti a vyzval ostatní, aby seniory chovali v úctě.

Při mši pod širým nebem, jíž se zúčastnilo kolem 30 tisíc lidí, pak papež opětovně odsoudil potraty a současnou "kulturu na jendo použití", která podle jeho slov vede lidi k tomu, že nechtějí děti.

František uspořádal svou jednodenní pouť u příležitosti padesátého výročí Piovy smrti a stého výročí od zjevení jeho stigmat.