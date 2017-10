Mladí se derou vpřed. Nový Zéland bude mít zřejmě nejmladší premiérku

Nový Zéland bude mít zřejmě nejmladší premiérku ve své historii. Po koaličních jednáních, která se táhnou již téměř měsíc, se vítězné strany voleb konečně dohodly. 37letá Jacinda Ardenová, v pořadí třetí a nejmladší žena ve vedení ostrovní země, dnes oznámila, že bude sestavovat vládu. Mladí lidé, kteří nedosáhli 40 let se ve vrcholové politice objevují čím dál častěji.

„Je to pro mě absolutní pocta a privilegium sestavit vládu pro všechny Novozélanďany,“ oznámila Ardenová po koaličním vyjednávání.

Ve volbách 23. září vyhrála národní strana s 60 mandáty, druzí byli labouristé s 32 mandáty a třetí skončili NZFP s 11 křesly. Čtvrtou příčku obsadili zelení se 14 mandáty. Dva mandáty získala maorská strana a jeden mandát liberálové (ACT).

„Našli jsme v parlamentu skutečné spojence,“ dodala labouristka. Zcela jednoznačně tím myslela stranu Nový Zéland na prvním místě (NZFP) a zelené. Informoval o tom server CNN.

Winston Peters, lídr strany NZFP, jejímž hlavním tématem je migrace, dnes rovněž oznámil podporu Ardenové.

Jacindamáne aneb mladí a úspěšní

Bývalá mormonka, která církev opustila kvůli podpoře práv gayů, vstoupila do strany ve svých 17 letech. Podařilo se jí oslovit především mladé lidi. Nebývalý úspěch nejmladší členky parlamentu nazývají místní média Jacindamáne.

Nový Zéland už ale mladšího vůdce zažil. V roce 1856 se stal předsedou vlády Edward Stafford, který byl mladší jen o pár měsíců než Ardenová.

Jacinda Ardenová promlouvá ke svým příznivcům

Mladí lidé se ve vrcholných patrech politiky objevují čím dál častěji. Před pár dny v rakouských volbách zazářil teprve 31letý lidovec Sebastian Kurz. Ve Francii v Elysejském paláci od května sedí 39letý prezident Emmanuel Macron.

V Česku se v roce 2004 nejmladším premiérem stal ve svých 34 letech Stanislav Gross.

Na Ukrajině je předsedou vlády od loňského dubna 39letý Volodymyr Hrojsman. Estonskou vládu vede od minulého roku 38letý Jüri Ratas.

Mladé lídry má z evropských zemí tradičně státeček San Marino. Jednoho z nejvyšších úřadů země, kapitánského regenta, se v roce 1984 chopila 27letá Gloriana Ranocchini. V roce 2003 se do úřadu dostal 27letý Giovanni Lonfernini. Hranici třiceti let v této zemi nepřekročili ani jejich nástupci Andrea Zafferani, Vanessa D'Ambrosio a Giuliano Gozi.

Mladého premiéra má například i Kanada, druhým nejmladším premiérem země je 45letý Justin Trudeau.

Na Zélandu zablokovali parlament

Oznámení přišlo po měsíci nejistot a mezi Petersem (NZFP), Ardenovou a stávajícím premiérem Billem Englishem z národní strany (NP). Očekávalo se, že English si své křeslo ponechá, jeho pozice se totiž zdála neotřesitelná.

Nový Zéland, který si z koloniální éry nese podobnosti s politickým systémem Velké Británie, po volbách čelil problému, který je nazýván „zablokovaný parlament“ (hung parliament), tedy stav, kdy vítězná strana vzniklá z většinového systému nemůže vládnout sama. Podle serveru CNN tak byla dohoda přijata s nadšením.

Nově vznikající koalice dvou stran by měla sedět na 55 křeslech. Pokud podle očekávání do paktu půjdou i zelení se svými osmi mandáty, mohli by dohromady získat 63 ze 120 míst v novozélandském parlamentu.