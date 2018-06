Mladíci na Ukrajině napadli romskou osadu, jeden člověk byl ubodán

Romskou osadu na západě města napadla maskovaná skupina útočníků s obušky i dalšími zbraněmi, cituje policii britský zpravodaj BBC. Jejich řádění nepřežil jeden muž, čtyři další lidé – včetně desetiletého chlapce – byli zraněni.

Strážníci posléze zadrželi sedm podezřelých, většinu ve věku 16 nebo 17 let. Byl mezi nimi i dvacetiletý mladík, o němž se policie domnívá, že celou akci naplánoval.



Na Ukrajině se jedná už o několikátý podobný incident v letošním roce. Naposledy v dubnu napadla pravicová skupina C14 romskou osadu v Kyjevě, přičemž zapálila několik stanů a „naháněla“ ženy a děti.

Tamní vládu již na rostoucí nepokoje upozornily i organizace, které se zabývají lidskými právy. Mimo jiné upozornily na to, že příslušné orgány na situaci nereagovaly s dostatečnou razancí, což posléze vedlo k "téměř úplné beztrestnosti, jež útočníky akorát povzbuzuje k dalším činům“.



Poslední zemské sčítání lidu, které proběhlo v roce 2001, nastřádalo údaje o 40 tisících Romech. Odborníci nicméně prohlašují, že číslo je v reálu mnohem vyšší. Údajně prý na Ukrajině žije až 260 tisíc příslušníků této menšiny.

1 person dead, 4 injured after an attack on a Roma camp in #Lviv region last night. The police have detained 7 people in relation to the incident. #Ukraine pic.twitter.com/Z0MO6zUfOv