„Dnes protestuji v Madridu, protože není důležité odkud jste, všichni žijeme na stejné planetě, ale je pátek a to znamená, že protestuji za klima," řekl Deníku.



Jste z Moskvy, jak tam vypadají páteční stávky za klima?

Je to už můj 39. týden, kdy stávkuji za klima. Ze začátku jsem hodně dlouho stávkoval úplně sám, protože v Rusku nejsou protesty bez povolení dovoleny. Takže jsem protestoval sám jako jednotlivec. Postupně se přidávali další lidé, až jsme založili hnutí Friday for future Rusko.

Není nás mnoho, ale protesty probíhají každá týden v několik městech po celém Rusku. V Moskvě většinou stojíme na jednou místě, kde se po jednom střídáme. V ostatních městech to dělají podobně, pokud nedostanou povolení k protestu a může jich být více pohromadě. Je to o dost komplikovanější než jinde na světě, protože lidé mají strach veřejně protestovat. Pokud veřejně vyjádříte svůj nesouhlas, může z toho mít hodně problémů.



Dostal jste se vy sám do problémů?

Ano, stávkuji již dlouho a způsobilo mi to hodně problémů. 25. října jsme byli já a další dva protestující zadrženi, měsíc jsme čekali na rozhodnutí o soudu. To přišlo týden před mým odjezdem do Madridu na klimatický summit COP25. Nevěděl jsem jestli budu vůbec moci odjet z Ruska, ale nepodepsal jsem žádný dokument, že neopustím stát a tak jsem odjel. Nyní čekáme na soud, který kvůli mé nepřítomnosti odložili. Hrozí mi až 10 dní ve vězení.



To asi není něco, co by chtěl člověk zažívat jen proto, že se snaží upozornit na důležité téma. Je hodně věcí, které nechci zažívat, ale jinak to nejde. Pokud chceme zachránit naši civilizaci, je v pohodě, strávit pár dní ve vězení. Dokonce i rok, mě to nevadí.



Co je vaší motivací pro pokračování ve stávkách za klima?

Zajímám se o ekologická téma už dlouho. Dozvěděl jsem se o Gretě Thunberg a jejích stávkách za klima a začal se dozvídat stále více o ochraně životního prostředí. V tu dobu nebyly dostupné skoro žádné informace o klimatické krizi v Rusku. Máme tu státní propagandu, o klimatické krizi se mlčí i kvůli silnému energetickému lobbingu.

Bylo mi divné, že o tom nikdo nemluví, vypadalo to, jako že se tady nic neděje. Zjišťoval sem tedy, co bych mohl udělat já, četl jsem si zákony a postupně došel k přesvědčení, že musím něco začít dělat. Bylo potřeba upozornit na potřebu recyklace, umírněnější cestování, bylo zkrátka potřeba šířit informace. V tu dobu ani nebylo možné si s někým o tom popovídat a sdílet nápady.



Myslíte si, že se vám podaří změnit přístup vlády případně obyvatel ke klimatické krizi?

Už se to podařilo, vidím, jak se situace mění každým týdnem. Nejdříve jsem stávkoval sám, pak se ke mně začali připojovat další lidé. To přilákalo pozornost médií. Když se lidé dozvěděli, že protestujeme veřejně i přes riziko, jaké nám hrozí, začali se o téma zajímat. V Rusku si lidé uvědomují, že pokud veřejně protestujete, musí jít o něco vážného. Když pak přišly povodně a rozsáhlé požáry na Sibiři, lidé si uvědomili, že je pravděpodobně něco v nepořádku s přírodou.

Možná nevěděli nic o změně klimatu, ale viděli, co se děje s přírodou, že to není normální. Potom se Rusko připojilo k Pařížské dohodě, což byl jeden z našich požadavků. Pak začala i státní propagandistická média mluvit o Gretě Thunberg a Fridays for Future. Nebylo to v dobrém, ale důležité bylo, že o tom začala média mluvit. Když se stávek zúčastnilo na 7 milionů lidí po celém světě, už se to nedalo ignorovat.



Kolik lidí protestuje v Rusku?

V ulicích bylo 700 lidí, což je sedm set krát více, než když jsem byl sám. Takže hnutí se pomalu rozrůstá.

To je důvod. Proč se vracíte protestovat každý týden?

Vlastně nemám na výběr. Je to velice důležité téma a já musím pokračovat, abychom něčeho v Rusku dosáhli. Navíc se to netýká jenom Ruska, je to globální problém týkající se celé planety.



Jak se na stávkách domlouváte? Když říkáte, že Fridays for Future je hnutí bez lídra.

Máme několik koordinátorů, já jsem jedním z nich. Nejsem lídr hnutí. Jinak se organizujeme na sociálních sítích. Máme na facebooku stránku Fridays for Future Russia, ke které se můžete připojit, pokud chcete vědět, co se děje v Rusku. Používáme také hodně chatů, kde se domlouváme na protestech, ale také na ostatní činnosti, překládáme do ruštiny důležité dokumenty, třeba naše manifesto atd.