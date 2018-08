Mnangagwa se prohlásil v Zimbabwe vítězem voleb, jeho soupeř výsledek odmítá

Zástupce zimbabwské opozice ve volební komisi, kteří nesouhlasili s výsledky, odvedla zimbabwská policie. Předseda opoziční strany MDC Alliance Nelson Chamisa poté prohlásil, že sečtení hlasů se nedá ověřit. Pokud by byl výsledek voleb uznán, vyhnul by se Mnangagwa velmi úzkým překonáním padesátiprocentní hranice volebních hlasů druhému kolu prezidentské volby, v němž by musel čelit opět Chamisovi, a jeho volba by platila. Informuje o tom BBC.

Mnangagwa na svém Twitteru označil výsledek voleb za "nový začátek".

Thank you Zimbabwe!



I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe.



Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams.



This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR