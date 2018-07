Alkoholový mrak či žhavý led. Fakta, která jste o vesmíru možná ještě neslyšeli

Galaktický rok



Každý ví, že rok trvá 365 dní, obsahuje významné svátky včetně Vánoc či Velikonoc a v mnoha zemích je zakončen silvestrovským ohňostrojem. Jak je to ale s galaktickým rokem, čili dobou, za kterou naše sluneční soustava oběhne Mléčnou dráhu?

Ten trvá celkem 230 milionů let. Naposledy, kdy se koloběh dokončil, lidé ještě po Zemi nechodili a planetu stále obývali dinosauři. Někteří vědci údajně dokonce odhadují, že až se tak stane příště, bude lidské pokolení už dávno pryč.



Rotace Země



Že se naše planeta otáčí kolem své osy se učí už na základních školách. Nicméně, když se nad tím člověk zamyslí, je až neuvěřitelné, že každý den trvá přesně čtyřiadvacet hodin, ani o sekundu více, či méně. Je tomu skutečně tak?



Vpravdě ano, koloběh se ale zhruba každých sto let nepatrně zpomaluje. Vědci NASA například uvedli, že den trvá 24 hodin a 2,5 milisekundy, přičemž další výpočty ukázaly, že v době dinosaurů měl o celou hodinu méně.

Alkoholový mrak



Možná jste již slyšeli o souhvězdí Orla, v latině zvaném Aquila. Právě to totiž obsahuje velký oblak ethanolu, jedné ze základních součástí alkoholických nápojů. Je údajně mnohem větší než celá planeta Země, prý by několikrát překonal i samotnou sluneční soustavu.



Je taky přes deset tisíc světelných let (jeden světelný rok má téměř 9,5 bilionu kilometrů) vzdálený, tudíž dostat se k němu je pro člověka nemožné. Už jen snění o něm nicméně nejednoho příznivce lihovin minimálně potěší.

Žhavý led



Ve vesmíru existuje exoplanetka GJ 436b, jež je velikostí přirovnávána k Neptunu ze sluneční soustavy. Co je na ní zvláštní? Její teplota vykazuje zhruba 400 stupňů Celsia, na druhé straně pak velikost gravitační síly zajišťuje, že jakákoli voda na povrchu zůstává v pevném skupenství.

Tento fakt tak vytváří cosi jako „vroucí led“, který je v dosavadních vědeckých pozorováních jedinečný.



Vůně, či zápach?



Pakliže si někdo představuje vesmír, pravděpodobně v jeho vědomí vyvstanou otázky ohledně gravitace, tlaku, ale také ohledně toho, co asi uvidí, uslyší nebo ucítí na dotek. Jak je to ale se zápachem, popřípadě vůní?

Žádný kosmonaut si samozřejmě ochranný oblek nemůže sundat mimo svou loď, nicméně v minulosti, když z něj v kabině průzkumníci "vylezli", šel údajně cítit roztavený kov. Proč tomu tak je, se nevysvětlilo, vědci se nicméně domnívají, že by se mohlo jednat o vůni některé z nedalekých hvězd.