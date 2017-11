Množte se jako králíci, radí polská vláda. Volte jako ovce, sklízí výsměch

/VIDEO/ Polská vláda ví, jak zajistit ve své zemi větší porodnost. Včera vypustila do světa video, ve kterém polským párům radí, aby se množili jako králíci. V Polsku připadá na jednu ženu 1,3 dítěte, což ho navzdory své katolické tradici řadí do poslední desítky států světa s nejnižší porodností.

Polské ministerstvo zdravotnictví ve svém videu zveřejňuje návod, jak mít velkou rodinu. Tajemství spočívá ve cvičení, zdravé dietě a snížení úrovně stresu.

Králíci chroupající mrkev mají symbolizovat zdravé stravování, sklenice od vína obrácená dnem vzhůru zase nabádá k omezení pití alkoholu.

„Jestli chceš být někdy rodičem, vezmi si příklad z králíků. Vím, co říkám, otec nás měl 63,“ našeptává jedno ze zvířat mladému páru, který mezi králíky právě randí.

Ministerstvo zdravotnictví prohlásilo, že se snaží podpořit Poláky v reproduktivním věku mezi 18 a 45 lety, aby žili zdravěji, což jim má zlepšit jejich „reprodukční zdraví“. Samo prý hledalo způsob, jak zvýšit veřejné podvědomí o problému nízké reprodukce tak, „aby nikoho neurážel a nebyl vulgární,“ píše polský server TVN24.PL.

Ministerstvo video vytvořilo v rámci Národního programu zdraví. Kampani za vyšší porodnost se ale přezdívá "množte se jako králíci". I když ministerstvo video z Youtube stáhlo, znovu se zde objevilo. Podle polských médií jeho výroba stála 2,7 milionu zlotých (16 milionů korun).

"Je to skandální. Ministr dává rady, aby lidé dělali to, co králíci na louce. Za ty peníze by mohli zaplatit stovky umělých oplodněních," kritizuje počínání konzervativní vlády bývalý ministr zdravotnictví Bartosz Arłukowicz.

Polsko má podle údajů Světové banky za minulý rok devátou nejnižší porodnost ze všech států na světě. Z evropských zemí je na tom hůře už jen Španělsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Portugalsko. Nejvyšší porodnost v celé EU je v Irsku, kde na jednu ženu připadají dvě děti, podobně je na tom Francie, dále Švédsko, Norsko a Británie.

Česko na tom v porovnání s Polskem není o mnoho lépe, u nás připadá na jednu ženu 1,5 dítěte, což nás řadí na 177 příčku z 200 zemí.

Nejvyšší porodnost je v africkém Nigeru, kde jedna žena porodí průměrně 7,6 dítěte.

Kampaň vyvolala rozporuplné reakce. "Množte se jako králíci, dřete jako voli a volte jako ovce," píší Poláci na sítích.