Modelka v hidžábu v reklamě na vlasovou péči? L´Oréal boří mýty

Ve videu na novou produktovou řadu Elvive se objevují různé ženy s různými účesy.

„Kolik značek dělá takové věci? Ne mnoho,“ vyjádřila se pro britský Vogue Khanová. „Dali doslova holku v šátku – jejíž vlasy nemůžete vidět – do reklamy na vlasové přípravky. Protože to, čeho si v kampani opravdu váží, jsou hlasy, které máme,“ doplnila.

Khanová si tak může přidat tuto mainstreamovou vlasovou kampaň na seznam svých úspěchů. Podle CNN je ambasadorkou značky L´Oréal, YouTube vlogerkou, spoluzakladatelkou kosmetické značky Ardere Cosmetics, návrhářkou své vlastní linie šátků na hlavu pro muslimské ženy a také matkou.

„Šátek jsem začala nosit až po mých dvacátých narozeninách, ale i do té doby jsem v médiích neviděla nikoho, s kým bych se mohla ztotožnit. Pokud jste viděli někoho tmavé pleti v televizi, byl to téměř důvod k oslavě,“ uvedla Khanová. „Myslím si, že kdybych tehdy viděla nějakou kampaň jako je tato, připadala bych si více začleněná,“ dodala.

Po zveřejnění kampaně minulý týden dostala Khanová na sociálních sítích mnohá slova podpory.

„Vážně, myslím si, že je to skvělý a enormní skok pro nositelky hidžábu, být součástí něčeho takového jako je reklama na přípravky na vlasy. Opravdu, opravdu skvělé, Ameno,“ uvedla jedna žena na síti.

Další Khanovou motivují, aby pokračovala v podpoře žen, a to hlavně těch muslimských, které nosí hidžáb.

„Nikdo doopravdy nechápe, že nositelky hidžábu mají taky problémy s vlasy,“ napsala jedna přispěvatelka. „To, že své vlasy skrýváme neznamená, že je nemáme, nebo že nemáme problémy s vlasy jako jakékoliv jiné ženy, které je ukazují. Takže jsem ráda, že teď máme někoho, kdo nás reprezentuje,“ dodala.

LOVE this campaign! Women who wear hijab definitely care about taking care of their hair & have to actually work harder to keep it healthy under the scarf. @amenaofficial https://t.co/kFFDvcUxwG