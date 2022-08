Záhadná smrt sester v Sydney: Každá zemřela v jiném pokoji, vedly tajemný život

Advokát Clenneyové, Frank Prieto, její zatčení potvrdil. „Jsem naprosto šokován, zejména proto, že jsme celou dobu při vyšetřování spolupracovali a nabídli jsme, že se v případě obvinění dobrovolně vzdáme. Těším se, že u soudu očistíme její jméno,” uvedl.

Sebeobrana versus doživotí

Právník totiž tvrdí, že Clenneyová jednala v sebeobraně. Obumseliho rodina si myslí, že tomu tak nebylo. „Nemáme důvod se domnívat, že šlo o sebeobranu. Toby byl vychováván s velmi silnou morálkou a silnými hodnotami," řekla Obumseliho sestřenice Karen Egbuna CBS Miami.

Právní zástupce rodiny zavražděného Larry Handfield dále pro TMZ uvedl, že rodina žádá spravedlnost v podobě doživotního trestu.

Handfield již v tomto případu dříve kritizoval policii s tím, že ji ovlivnily Clenneyové „blond vlasy a modré oči”. Upozornil také na skutečnost, že má žena v Kalifornii otevřený zatykač za případ opilosti na veřejnosti z roku 2015. Podle soudních dokumentů byla také v září 2020 zatčena v Texasu za řízení pod vlivem alkoholu.

Toxický vztah

Clenneyová podle jejího státního zástupce vyhodila svého tehdejšího přítele z bytu týden před jeho smrtí, a to kvůli obvinění z domácího násilí.

Miamská policie uvedla, že byla v době incidentu přivolána do jejího bytu k prošetření oznámení o domácím násilí. Na místě našli pobodaného Obumseliho, který zemřel při převozu do nemocnice. Clenneyová a Obumseli spolu tvořili pár asi dva roky a podle Prieta byl komplikovaný. „Byl to jasně toxický vztah, měli své vzestupy a pády a bohužel to vyvrcholilo jeho smrtí,” řekl.

Vyšetřování případu stále probíhá. Advokát ženy Prieto má ale jasno. „Ačkoli státní zástupce musí ze zákona brát v úvahu přání nejbližších příbuzných v trestním řízení, tato přání musí často ustoupit racionálnějšímu uvažování. I když chápeme, že rodina truchlí nad ztrátou pana Obumseliho a chce spravedlnost, spravedlností v této věci bude zproštění všech obvinění,” tvrdí.

Kdo je Tailorová a co je OnlyFans

Courtney Tailorová (Vlastním jménem Clenneyová) je modelka, herečka a fitness nadšenkyně, která si získala pozornost na Instagramu, kde sdílela fotografie svého vypracovaného těla a detailů z cvičení.

Objevila se v několika reklamách, například na Pepsi. Na konci roku 2015 nafotila fotografie pro časopis Playboy. Zahrála si malé role v televizních pořadech a filmech. V dubnu 2016 založila svůj kanál na YouTube, kde dokumentuje svou cestu závodnice v bikinách.

V poslední době na sebe upozornila zejména aktivitou na kontroverzní sociální síti OnlyFans založené na předplatném, kde mohou uživatelé prodávat či nakupovat originální NSFW obsah.

Not safe for work (NSFW) je internetová zkratka používaná k označování URL adres a hypertextových odkazů na videa nebo webové stránky, které obsahují nahotu, pornografii, vulgarity, násilí nebo jiný potenciálně rušivý obsah, při jehož sledování si divák nemusí přát být viděn ve veřejném nebo formálním prostředí, například na pracovišti, ve škole nebo v rodinném prostředí.

Na vrcholu pandemie zaznamenala platforma prudký nárůst uživatelů, protože se zavíraly nejrůznější noční a erotické kluby a podniky, a jejich pracovníci potřebovali nový zdroj příjmů. Popularitu si získala také mezi celebritami (například Cardi B či Bhad Bhabie), které na OnlyFans začaly prodávat obsah, jenž sice nebyl NSFW, ale jinde nebyl k dispozici.

V srpnu 2021 oznámilo vedení OnlyFans, že plánuje sexuálně explicitní obsah na platformě zakázat. Její zakladatel a generální ředitel Tim Stokely nejprve uvedl, že za zákaz mohou banky. Po okamžité nesouhlasné reakci sexuálních pracovnic a dalších lidí, kteří stránku využívali k obživě, však společnost své změny politiky stáhla a na Twitteru napsala: „Zajistili jsme si záruky nezbytné pro podporu naší rozmanité komunity tvůrců a plánovanou změnu politiky k 1. říjnu jsme pozastavili.”