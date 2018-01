Bude moderátorka Winfreyová prezidentkou USA? Nejde o spekulace

Americká herečka a moderátorka Oprah Winfreyová by mohla být příští prezidentkou USA, stala by se tak první ženou, která by kdy stanula v čele země. Svůj plán nastínila v neděli při předávání Zlatých glóbů. Podle slov přátel o účasti v prezidentských volbách v roce 2020 aktivně uvažuje. Sama ale zatím kandidaturu nepotvrdila. Afroameričanka dříve podporovala demokraty Baracka Obamu a Hillary Clintonovou.

Američané 63letou Winfreyovou velice dobře znají z televizních obrazovek. Její talkshow „The Oprah Winfrey Show“ sledovali ve svých obývácích po více než 25 let. Na veřejné mínění má obrovský vliv.

Slavnostní večer předávání Zlatých glóbů se nesl ve znamení kampaně MeToo. Sama Winfreyová totiž v minulosti čelila sexuálnímu obtěžování.

„Chci, aby se teď všechny dívky dívaly, aby věděly, že nový den je na obzoru. Až přijde, bude to díky velkolepým ženám a fenomenálním mužům, kteří tvrdě bojují za to, aby už nikdo nemusel znovu říkat me too,“ zdůraznila ve své 9minutové řeči první Afroameričanka, která obdržela cenu Cecila B. DeMille. Sál takřka dojala k slzám.

„Je to jako by spustila raketu. Chci, aby kandidovala na prezidentku. Teď už nemá na výběr,“ reagovala herečka Meryl Streep, která byla v sále.

I když její producent nejprve oznámil, že o kandidatuře neuvažuje, v pondělí lidé okolo Winfreyové naznačili, že o kandidatuře „aktivně přemýšlí“. Její životní partner Stedman Graham uvedl, že „je to na lidech. Ona by do toho určitě šla,“ řekl televizi CNN.

Liberální Afroameričanka představuje dokonalý protiklad Trumpa, který si užívá urážení žen, neštítí se rasistických výroků a opakovaně útočí na média, píše list The Guardian.

„Miluji Oprah, je populární, skvělá, je to úžasná žena. Byl by to dobrý výběr,“ prohlásil o ní v roce 1999 Donald Trump. O její kandidatuře už se spekulovalo několikrát. Moderátorka nakonec vždy jen někoho podpořila někoho jiného.

Video: Donald Trump o Winfreyové

Na sítích už má řadu fanoušků, kteří jí chtějí podpořit. “Oprahforpresident” a “Oprah2020”, objevují se hesla.

Celebrita prezidentem?

„Jsem skeptický z lidí, kteří nemají žádnou politickou zkušenost, protože to, co vidíme, ukazuje, že potřebujeme někoho zkušeného. Myslím si ale, že ona se s tím dokáže vyrovnat. Lidé jí důvěřují, není to jen falešný byznysmen,“ uvedl Robert Shrum, který pracoval v kampaních prezidentských kandidátů Al Gora a Johna Kerryho.

„Záleží na tom, jestli dá dohromady dobrý tým,“ spekuluje o jejích šancích politolog Michael Cornfield. „Její rétorické schopnosti jsou známé, potřebuje ale mnohem více, aby byla zvolena. Zatím nemůže předbíhat, zbývá ještě příliš mnoho času,“ dodal pro Guardian.

„Jestli je však charakteristikou naší pomýlené doby to, že prezidentem může být každá celebrita, která je stoprocentně známá, je to nejnebezpečnější myšlenka všech dob. Pohrdání naším politickým uměním nás může dostat do slepé uličky. Bůh nás ochraňuj,“ reagoval Bill Galston, bývalý poradce Billa Clintona.



Winfreyová vyrůstala s matkou, číst ji naučila babičkou. Jejich rodina byla tak chudá, že malá Oprah musela nosit oblečení z bramborových pytlů. Ve třinácti letech utekla z domova.

Herečka v roce 1986 získala Oskara za film Purpurová barva režiséra Stevena Spielberga. Časopis Forbes jí loni označil za třetí nejbohatší Američanku, která zbohatla vlastním podnikáním. Její mění odhadl na tři miliardy dolarů. Podle Forbesu je rovněž nejvlivnější světovou celebritu.

Video: Řeč Winfreyové na předávání Zlatých glóbů

Video: Michelle Obamová a Barack Obama v show Winfreyové

Video: Winfreyová ve filmu Purpurová barva