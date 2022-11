V rozhovoru Lionel, kterému je nyní 86 let, vzpomíná mimo jiné na incident z devadesátých let, kdy ho syn Jeffrey odradil od otevření dřevěné krabice. V ní byla uříznutá hlava 26letého Anthonyho Searse, kterého zavraždil v roce 1989.

Kanibal z Milwaukee doma schovával kusy těl. Některé oběti umučil

Jeffrey žil po odchodu z armády u své babičky. Jeho otec o tomto období v rozhovoru, který získal server TMZ, prohlásil: „Moje matka si několikrát stěžovala na jeho podezřelé chvání. Když jsem jednou přijel na návštěvu do Milwaukee, uviděl jsem ve skříni v jeho pokoji krabici. Chtěl jsem ji otevřít, Jeffrey mě ale přesvědčil, abych počkal do dalšího dne. Prý nechtěl rušit babičku, která byla v tu chvíli v sousedním pokoji.“

Druhý den box Jeffrey podle slov jeho otce skutečně otevřel. „Vidíš, tohle to bylo,“ řekl a ukázal sbírku pornografických časopisů. I tento okamžik si lidé mohou pamatovat ze seriálu Monstrum.

Lionel se pak o tomto incidentu se synem bavil ještě jednou. A to později, když ho zatkli. Otec se ho zeptal, co by udělal, kdyby tu krabici skutečně otevřel. „To by bylo v háji,“ reagoval prý syn chladně.

A kdy se podle Lionela u jeho syna začaly rozvíjet nebezpečné sexuální fetiše? „Myslím si, že v určitém okamžiku mezi 12. a 14. rokem se mu propojilo sexuální potěšení s dotýkáním se vnitřností zvířat,“ tvrdí otec. Když totiž Jeffrey vyrůstal, fascinovala ho taxidermie, s otcem často pitval mrtvá zvířata.

„Zpočátku jsem nemohl pochopit, jak se do takového extrému dostal, všichni jsme na nějaké cestě, všichni děláme špatné věci, všichni hřešíme. On však byl na krajní hranici této cesty,“ zoufal si Lionel.

Jeffrey Dahmer u soudu v roce 1991.

Seriál prý udělal z vraha hrdinu

Ve speciálu doktora Phila, který začala vysílat tento týden stanice CBS, vystupují kromě Dahmerova otce také rodinní příslušníci Dahmerových obětí. Ti tvrdí, že drama Ryana Murphyho Monstrum je znovu traumatizovalo a navíc proslulého sériového vraha romantizovalo.

První díl Philova dokumentu se zaměřil na Ritu Isbellovou, sestru Errolla Lindseyho, kterého Dahmer zavraždil v roce 1991.

Lindseyho oslovil Dahmer v nákupním centru ve Wisconsinu a nabídl mu hotovost za to, že se nechá vyfotografovat nahý. Dahmer ale Lindseyho omámil a do lebky mu vyvrtal díru. Do té pak nalil kyselinu. Když se Lindsey během hrůzného mučení probudil, Dahmer ho uškrtil.

Producent seriálu Monstrum Murphy podle serveru Daily Mail tvrdí, že před natáčením pořadu společnosti Netflix o Jeffreym Dahmerovi oslovil dvacet rodinných příslušníků a přátel obětí, ale neodpověděl mu ani jeden člověk.

Sériový vrah Jeffrey Dahmer, přezdívaný Kanibal z Milwaukee. Na snímku jako sedmnáctiletý. Svoji první oběť zabil o rok později.Zdroj: Wikimedia Commons, volné díloNěkolik dní poté, co byl seriál odvysílán, však Isbellová ve své jízlivé eseji pro Insider toto televizní dílo odsoudila.

„Ohledně seriálu mě nikdo nikdy nekontaktoval. Mám pocit, že se nás Netflix měl zeptat, jestli nám to vadí nebo jak se cítíme. Mě se na nic nezeptali. Prostě to udělali. Pochopila bych, kdyby část peněz dali dětem obětí. Kdyby jim pořad nějak prospěl, nepřipadalo by mi to tak kruté a bezohledné. Je smutné, že na tragédii jen vydělávají peníze,“ napsala.

V úterní epizodě pořadu Dr. Phil se objevil také rozhovor s Dahmerovým bývalým spolubydlícím z armády Billym, který tvrdil, že ho vrah zdrogoval a znásilnil, když spolu sloužili v Německu. Řekl, že se po zhlédnutí epizody Monstrum pozvracel.

Dahmerovy oběti

Steven Hicks

Věk: 19 let

Popis případu: Dahmer Hickse omráčil činkou a nakonec uškrtil. Předpokládá se, že šlo o Dahmerovu první oběť. Tělo rozřezal, kosti rozbil kladivem a rozházel po pozemku. Maso rozdělil do pytů a zahrabal pod domem. Trvalo 13 let, než policie ostatky nalezla.

Steven Tuomi

Věk: 24 let

Popis případu: Dahmer Tuomiho omámil, rozsekl mu hruď a zaživa se mu pokusil vytrhnout srdce. Vrah pak ale zpanikařil. Doběhl do nejbližšího obchodu a koupil velký kufr, kam ukryl tělo. Kufr odvezl do babiččina domu, kde tělo ve sklepě rozřezal a nacpal do plastikových sáčků, které naházel do odpadu. Ostatky nebyly nikdy nalezeny.

James Doxtator

Věk: 14 let

Popis případu: Dahmer oběť zdrogoval a poté uškrtil. Maso Dahmer zničil pomocí kyseliny a kosti rozdrtil. Už u Stevena Hickse zjistil, že tento způsob zbavení se těla je nejvhodnější.

Richard Guerrero

Věk: 23 let

Popis případu: Po orálním sexu mu dal Dahmer uspávací prášky a pak ho uškrtil. Tělo rozřezal a naházel do popelnic.

Anthony Sears

Věk: 26 let

Popis případu: Dahmer oběť uškrtil, uřízl jí hlavu a pohlavní orgány, které si uchoval jako trofej. Lebku později natřel na šedo. Těla se zbavil podobně jako u předchozí oběti.

Raymond Smith

Věk: 32 let

Popis případu: Dahmer Smitha uškrtil a s jeho mrtvolou měl orální sex. Tělo rozřezal, ale hlavu si ponechal. Lebku opět natřel na šedo a uložil do ledničky. Jinak ostatky rozpustil v kyselině. Kosti si rozvěsil po bytě. Smith byl nejstarší Dahmerovou obětí.

Eddie Smith

Věk: 27 let

Popis případu: Dahmer ho nalákal do své garsonky, kde jej zdrogoval a poté uškrtil. Mrtvolu pak rozřezal. Tělo opět rozpustil v kyselině.

Ernest Miller

Věk: 22 let

Popis případu: Miller uvěřil Dahmerově nabídce, že mu dá 50 dolarů za jeho nahé fotky. Vrah ho ale zdrogoval a podříznul. Dahmer pak maso oběti rozpustil v kyselině. Vybělenou kostru si schoval do skříně. Biceps, který si nechal, později snědl.

David Thomas

Věk: 23 let

Popis případu: Dahmer oběť uspal a uškrtil. Maso rozpustil v kyselině. Kostra skončila rovněž v šatníku.

Curtis Straughter

Věk: 19 let

Popis případu: Dahmer oběť zdrogoval a pak uškrtil. Mrtvolu rozřezal a kosti rozdrtil. Lebku si nechal, zbytek skončil v odpadcích.

Errol Lindsey

Věk: 19 let

Popis případu: Errol doufal, že od Dahmera dostane peníze. Místo toho jej vrah uškrtil. Na mrtvole se Dahmer nekrofilně ukojil. Lebku si ponechal jako trofej.

Tony Hughes

Věk: 31 let

Popis případu: Tony byl hluchoněmý. Dahmer ho uhodil kladívkem na hřebíky. Tělo rozřezal a rozpustil v kyselině. Lebku si ponechal jako trofej.

Konerak Sinthasomphone

Věk: 14 let

Popis případu: Konerak se pokusil Dahmerovi uniknout a svým útěkem vraha málem prozradil. Dahmer se mu pomstil tím, že mu do hlavy zaživa vyvrtal díru a do mozkového laloku nalil kyselinu chlorovodíkovou. Mladíkovo tělo pak rozřezal a rozpustil v kyselině.

Matt Turner

Věk: 20 let

Popis případu: Dahmer ho vlákal do garsonky, zdrogoval a uškrtil. Tělo rozřezal a zbytky rozházel v okolí svého bydliště.

Jeremiah Weinberger

Věk: 23 let

Popis případu: Dahmer s ním prováděl podobné experimenty jako s Konerakem. Injekční jehlou mu do mozku stříkal vřelou vodu. Jeremiah byl další dva dny v kómatu, pak ho Dahmer uškrtil. Mrtvolu rozřezal a uložil do kyseliny.

Oliver Lacy

Věk: 23 let

Popis případu: Zemřel stejně jako předešlé oběti - byl zdrogován a uškrcen. Během rozřezávání těla Dahmer několikrát onanoval. Oliverovo srdce uložil do ledničky.

Joseph Bradehoft