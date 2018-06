Rusko zaútočilo na syrskou opozici, na povstalce vyslalo stíhačky

Město Busr al-Harír, které v Sýrii drží povstalci, v neděli ráno čelilo náletům ruských stíhaček. Moskva tak vůbec poprvé promluvila do tamního konfliktu, přičemž místní monitorovací centra zaznamenala nejméně dvacet náletů.

Agentuře Reuters to potvrdily dva nejmenované zdroje. Jiný mluvil ještě o větším počtu. „Zaznamenali jsme útok pěti ruských letadel, ta dohromady provedla 25 náletů,“ prozradil, přičemž oznámil, že Rusové pravděpodobně vyletěli ze své syrské základy v Hmimím poblíž Latákie.

Rusové až doteď využívali pouze rakety či dělostřelectvo, o útok s letadly se pokusili v tamní oblasti úplně poprvé. Mají přitom také souhlas syrského prezidenta Bašára al-Asada, jenž se nechal slyšet, že území, které stojí poblíž Golanských výšin, vybojovat skutečně touží. Zmíněné výšiny si momentálně nárokují Jordánsko i Izrael.



Zásah ruských sil podle Reuters oslabí Svobodnou syrskou armádu povstalců (SSA), jež podobným útokům nemůže odolávat věčně. Především pak v civilních oblastech, kde část opozice již byla přinucena k vyjednávání o mírových podmínkách, případně se vzdala.

Do situace se vložily i Spojené státy, kteří již dříve vyhlásily, že samy do konfliktu zasahovat nebudou. Washington nicméně varoval jak Sýrii, tak i Rusko, že válečná aktivita v oblasti by mohla mít vážné následky a dodal, že zařídí „pevná a přiměřená opatření“.



Velvyslankyně USA pro OSN Nikki Haleyová uvedla, že „Rusko za další vojenské eskalace v Sýrii ponese zodpovědnost“. Pokud se obě strany nedohodnou, hrozí tak, že do konfliktu bude nakonec muset zasáhnout i zámořská velmoc.