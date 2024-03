Co začalo jako obyčejný koncert, kam se šli lidé v Moskvě uvolnit po náročném dni v práci, skončilo jako noční můra. Během vyprodaného pátečního představení kapely Piknik začali do lidí střílet teroristé a zabili nejméně 143 fanoušků. Přeživší a příbuzní mrtvých se s děsivými zkušenostmi svěřili novinářům.

V koncertní síni v Krasnogorsku na západním okraji Moskvy se podle ruských médií střílelo. Po výbuchu budova začala hořet. | Foto: ČTK

Počet obětí útoku stoupl na 143 . Bilance však nejspíše není konečná.

. Bilance však nejspíše není konečná. Střelba skupiny ozbrojenců si také vyžádala přes sto zraněných .

. Ruské úřady útok vyšetřují jako teroristický čin .

. Vyšetřovatelé již zadrželi jedenáct podezřelých .

. K zodpovědnosti za útok se na sociální síti přihlásila teroristická organizace Islámský stát .

. Ruská FSB tvrdí, že podezřelí měli kontakty na ukrajinské straně.

Maksim Baklemyšev na koncertě přišel o otce. Jednapadesátiletý Alexandr Baklemyšev už dlouho snil o tom, že uslyší kapelu Piknik naživo. Dokonce kvůli ní cestoval přes 1 600 kilometrů z rodného města Satka. Plný nadšení synovi z koncertu poslal video.

Jen pár chvil poté do místnosti vtrhli útočníci. „Neměl jsem šanci se s ním rozloučit. Jediné, co mi zbylo, je krátký záznam z koncertu,“ řekl mladý muž deníku The New York Times.

O ztrátě rodiny mluvila i Anastázie Volková s ruskou státní televizí. S lítostí v hlase se svěřila, že měla od matky nepřijatý hovor z doby útoku. Zvonění ale neslyšela. „Když jsem volala zpátky, už to nikdo nebral,“ dodala tiše. Při útoku přišla o oba rodiče.

Zdroj: Youtube

Zemřelo nejméně 143 lidí

Páteční střelba v Krokus City Hall je nejtragičtější teroristický útok v Rusku za poslední dvě dekády. Hala, ve které se posadí 6 200 lidí, byla naprosto vyprodaná. Útočníci zabili nejméně 143 lidí a více než 100 zraněných skončilo v nemocnicích.

Ke střelbě a následnému požáru se téměř okamžitě přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Incident má na svědomí ISIS-K, tedy její afghánská odnož.

Zdroj: Youtube

Ruská kontrarozvědka FSB v sobotu oznámila, že zadržela 11 podezřelých. Čtyři z nich jsou podle ní střelci z koncertu, kteří se snažili ujet autem z Ruska. Policisté je ovšem zatkli asi 340 kilometrů jihozápadně od Moskvy, napsala agentura Reuters.

Mysleli si, že střelba je součástí koncertu

Když začali útočníci střílet, mířili rovnou do davu. „Lidé začali panikařit, rozutíkali se všemi směry a naráželi do sebe. Někteří spadli a ostatní po nich pak dupali,“ popsal Dave Primov agentuře AP. Sám se před teroristy schoval v místnosti pro údržbáře, odkud slyšel, že hází i výbušniny. Když se o 25 minut později dostal na vzduch, celá budova už byla v plamenech.

Na hrůznou střelbu vzpomínala i Taťána Farafontová. Se svým manželem stáli přímo u pódia, když uslyšeli tupé rány. Zpočátku si mysleli, že je to součást vystoupení. Když si uvědomili, že někdo střílí, manžel jí pomohl na pódium. Z vyvýšeného místa viděli tři ozbrojence, kteří začali střílet do všeho, co se hýbalo. „Cítila jsem se, jako kdyby mě do zátylku šťouchali hlavní zbraně. Cítila jsem, jak na mě dýchá smrt,“ napsala na síti X.

Z balkónu celou situaci viděli manželé Anna a Alexandr Pjankovi. Jejich první reakce byla lehnout si na zem. Bylo jim ale jasné, že musí pryč. Na schodech ovšem v cestě bránila předkloněná žena. Pjankov jí chtěl vynadat, když si všiml, na co se kouká. „První, co jsem viděl, byla zavražděná žena sedící na pohovce. Vedle ní ležel mladý muž. Rozhlédl jsem se a uviděl celou kupu těl,“ vylíčil. Vše se událo během pár sekund. Jim se ovšem zdálo, že na schodech stáli celé minuty.

Schovávali se na záchodě, který nešel zamknout

Efim Fidrya se svou ženou Olgou utekli na záchod o patro níž, než měla hrát kapela. Společně s pár dalšími lidmi napjatě naslouchali, jak nad nimi duní střelba útočníků. „Zatímco jsme poslouchali, jak nad námi lidé křičí, stál jsem celou dobu ve dveřích, aby se neotevřely, protože nešly zamknout,“ vypověděl Rus. Zbytek skupiny stál v rohu u umyvadel, mimo linii střelby, kdyby útočníci mířili do dveří.

Když k nim začal pronikat kouř z řádícího požáru, namočili si trička, aby nevdechovali jedovaté zplodiny. Asi po půl hodině začalo být v budově tolik kouře, že jim bylo jasné, že jestli chtějí žít, musí se dostat ven. Utéct se jim povedlo přes garáže.

Po cestě viděli několik mrtvých. Fidrya z hlavy nedostane poslední pohled na muže, který stál se svěšenými rameny nad svou mrtvou ženou. Později zjistil, že si manželé vyrazili na odpočinkový večer a doma na ně čekaly tři děti. „My už to máme za sebou, ale pro toho muže je to jen začátek toho nejhoršího. A takových lidí je po útoku nespočet,“ dodal se smutkem v hlase.