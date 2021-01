"Americký velvyslanec byl informován, že ruská strana považuje tyto materiály a také prohlášení ministerstva zahraničí USA za přímé zasahování do vnitřních záležitostí naší země," řekla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová na Prvním kanálu ruské státní televize.

S velvyslancem Johnem Sullivanem hovořil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

Americká ambasáda podle agentury Reuters před sobotními demonstracemi zveřejnila varování pro americké občany, aby se vyhnuli místům, kde byly naplánované demonstrace. Zároveň zveřejnila místa a časy, kde se protestující chystali sejít.

Přes 3700 zatčených

Ruská policie při sobotních protestech použila k ukončení demonstrací sílu a podle nevládního portálu OVD-Info zatkla rekordních více než 3700 lidí ve 120 ruských městech, kde lidí na podporu Navalného vyšli do ulic. Policejní zásah dnes zkritizovala mimo jiné i Evropská unie, která chce rozhodnout o společné reakci.

Alexej Navalnyj se vrátil do Ruska v neděli po skoro půlročním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok, z níž viní ruskou tajnou službu a prezidenta Vladimira Putina. Kreml obvinění odmítá. Policie ho po příletu zatkla a soud v pondělí poslal na 30 dní do vazby, kde čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.