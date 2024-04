Peak Walk by Tissot - Švýcarsko

Most Peak Walk by Tissot ve Švýcarsku jako jediný na světě spojuje dva horské vrcholy.Zdroj: Wikimedia Commons, Abhi018, CC BY-SA 4.0

Úchvatné výhledy nabízí lidem od roku 2014 most nazvaný Peak Walk by Tissot ve Švýcarsku. Nachází se v Bernské vysočině ve středisku Glacier 3000. „Jde o první visutý most pro pěší na světě, který propojil dva horské vrcholy,“ uvádí CNN. Konkrétně se jedná o vrcholy View Point a Scex Rouge.

Most měří na délku 107 metrů, a byť se nachází ve vysoké nadmořské výšce, není vysoko nad zemí. To ale vynahrazuje výhled na okolí. „Z mostu jsou vidět vrcholy Alp: Mont Blanc, Matterhorn, Eiger, Mönch a Jungfrau,“ uvádí web areálu Glacier 3000. Vstup na most je zdarma.