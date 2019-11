Vyhlídkové lety nad antarktické území zahájily novozélandské aerolinky Air New Zeeland o dva roky dřív a slavily s nimi velký úspěch. "Můžete snad strávit den lépe než poklidným jedenáctihodinovým nepřetržitým letem nad celou zemí a pak až nad velký jižní kontinent?" vznesla řečnickou otázku, připomínající dobové reklamní prospekty, BBC ve svém materiálu věnovaném incidentu. Připomněla také, že nabídka aerolinek zahrnovala nejen nádherný výlet na nekonečné ledové antarktické pláně, ale také prvotřídní luxus na palubě.

Jenže v onen osudný den devětasedmdesátého roku se v případě letu 901 všechno pokazilo.

Náraz do hory

Kolem poledne snížil kapitán letadla typu McDonnell Douglas DC-10 Jim Collins dvěma velkými smyčkami skrz mraky letovou hladinu asi na 610 metrů, aby měli cestující lepší výhled. Protože předpokládal, že se pohybuje po stejné trase jako při všech předchozích letech, nepočítal s žádnými problémy. Nevaroval ho ani poplašný signál, který se rozezněl v kabině a upozorňoval na přílišnou blízkost země.

Lidé na palubě zatím fotografovali a natáčeli to, co považovali za plochu věčného ledu. Řada exponovaných filmů byla později nalezena v troskách a podařilo se je vyvolat. Některé z nich byly pořízeny jen několik vteřin před nárazem.

Jenže situace v kokpitu se vzápětí vyvinula jinak. Namísto ledové plochy hluboko pod letadlem se náhle přímo před čelním sklem pilotní kabiny zjevila stěna obrovské hory. Alarm, upozorňující na příliš velké přiblížení letadla k překážce, se podle pozdějších záznamů z černé skříňky přestal ozývat těsně přes 13. hodinou. O šest vteřin později narazila "décédesítka", která už neměla šanci vystoupat do dostatečné výšky, přímo do sopečného svahu.

Na letišti zatím nikdo nevěděl, co se stalo. Když letadlo nepřistálo, jak mělo, vypukl zmatek a dispečeři začali ztracený let hledat, ale stále neměli žádnou informaci. Po několika hodinách však bylo jasné, že letounu už muselo dojít palivo. Ať byl kdekoli, určitě nebyl ve vzduchu.

Letiště proto vyhlásilo pátrací a záchrannou operaci, která rychle potvrdila nejhorší obavy - trosky letadla se našly rozeseté po dolních svazích sopky Erebus i na ploše Rossova ostrova, což je ostrov u pobřeží Viktoriiny země v Rossově moři, který kromě Erebusu tvoří ještě dvě další sopky. Z toho, jak bylo letadlo roztříštěno, bylo jasně patrné, že nehodu nikdo nepřežil.

Proč k nehodě došlo? Kvůli bílé slepotě

"S moderním letadlem by se to nestalo. Dnes máme satelitní navigační systém, takže dostat se na špatnou letovou trasu by prostě nebylo možné," řekl BBC kapitán Andrew Ridling, šéf Asociace pilotů novozélandských leteckých linek. Dodal, že mimo jiné právě kvůli poučení z nehody letu 901.

Podle oficiálního vyšetřování vedly k havárii dva hlavní důvody. Tím prvním bylo, že piloti byli informováni o jiné letové trase, než jaká byla zadána do palubního počítače a nakonfigurována pro automatického pilota.

Posádka se domnívala, že poletí po téže trase jako při předchozích letech, tedy nad ledovou plání podél pobřeží Rossova ostrova v blízkosti zálivu McMurdo - jenže ve skutečnosti vedla zadaná trasa napříč přes ostrov, kde se nachází i 3794 metrů vysoká sopka Mount Erebus. O tom, že mají přeletět nad touto horou, piloti vůbec nic netušili.

Druhou příčinou byl atmosférický jev známý jako white-out, tedy něco jako "bílá slepota" - a právě ten pravděpodobně zpečetil osud letadla.

White-out je termín, který popisuje situaci, kdy povrch oblaků splývá se sněhovou pokrývkou země či svahu natolik, že pilot má problém rozeznat, kde končí nebe a kde začíná pevná zem. Jasné světlo odrážející se od sněhového či ledového povrchu i od oblaků přitom vytváří iluzi jasné viditelnosti, takže si pilot neuvědomí, že je dezorientován, a důvěřuje automaticky nastavené letové trase. Předpokládá zkrátka, že to bílé, co vidí za oknem kokpitu, je led a sníh, ležící hluboko pod ním - a nenapadne ho, že je to ve skutečnosti horská stěna proti němu.

Když se tedy kapitán Collins rozhodl snížit výšku, byl přesvědčen, že se nachází v místě, kde nehrozí střet s žádnou překážkou - ve skutečnosti ale sestoupal na úroveň sopečného svahu před sebou, který kvůli jevu white-out vůbec neviděl.

Národní neštěstí

Při neštěstí zahynulo 227 cestujících a třicet členů posádky. Čtyřicet čtyři mrtvých se nikdy nepodařilo identifikovat.

Populaci Nového Zélandu tehdy tvořily jen asi tři miliony lidí, proto se rychle začalo říkat, že je s tragédií osobně spojen prakticky každý Novozélanďan. Pokud neměl na palubě blízké nebo příbuzné, podílel se alespoň na jejich hledání a na vyzvedávání těl. Tragédie šokovala Nový Zéland i proto, že šlo o relativně mladou zemi, která se teprve ve 20. století oddělila od britského impéria (i když zůstala členem Commonwealthu).

"Stalo se to v době, kdy se relativně mladý národ nacházel v rozhodujícím období hledání nového příběhu pro svou identitu. Během 60. a 70. let 20. století se jeho původní profilování coby progresivní základny britského impéria rozpadlo na kousky a země se snažila postavit na vlastní nohy," řekl BBC Rowan Light, historik z Canterburské univerzity.

Oporou měl být mladému státu technologický pokrok, rozvoj infrastruktury a získání kontroly nad vlastním územím. Vyhlídkové lety nad Antarktidu do této strategie přesně zapadaly. A katastrofa tak zásadně otřásla všemi pilíři, o něž se země opírala.

Svou roli sehrálo i to, že šlo už o třetí (a nejhorší) masové neštěstí v relativně krátké době: v roce 1953 zahynulo při nehodě vlaku v novozélandské oblasti Tangiwai 151 lidí, v roce 1968 došlo ke katastrofě námořního trajektu Wahine, po níž zůstalo 51 obětí. Zkáza letu 901 obě havárie z hlediska počtu obětí ještě vysoce předčila.

"Tyto katastrofy ono opření pověsti Nového Zélandu o technologický pokrok opravdu zpochybnily," uvádí Light.

Rychle proto následovaly žaloby proti letecké společnosti a právní bitva. První soud aerolinky prohrály a soudce Peter Mahon popsal jejich obranu jako "organizovanou litanii lží", což byla fráze, která se dlouho držela v novzélandském národním povědomí. Aerolinky se sice odvolaly a u odvolacího soudu dokonce vyhrály, ale jejich pověst národního dopravce byla velice vážně poškozena. Novozélanďany šokoval jejich přístup, s jakým se snažily zakrýt příčiny nehody a svést vinu jen na piloty, kteří v podstatě byli také oběťmi firemních nepořádků a chybného řízení.

Teprve v roce 2009 se společnost Air New Zeeland poprvé omluvila, i když nikoli za samotnou nehodu, ale pouze za své chování.

Vyhlídkové lety nad Antarktidou se už nikdy víc nekonaly (nabízí je jen jedna soukromá společnost z Austrálie, na Novém Zélandu žádná).

V letošním roce se novozélandské aerolinky omluvily znovu. "Omlouvám se jménem letecké společnosti, která před 40 lety selhala ve své péči o cestující i o své zaměstnance," uvedla jejich prezidentka Therese Walshová. "Ačkoli slova nemohou vrátit životy ztracené na hoře Erebus, chtěla bych jménem Air New Zeeland vyjádřit politování nad nehodou, jíž padlo za oběť 256 životů cestujících i posádky."