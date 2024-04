Celkem třicet lidí čeká tento rok ještě před začátkem horolezecké sezóny těžký úkol. V rámci kampaně Mountain Cleanup se budou snažit odstranit tuny odpadků a několik mrtvých těl z Mount Everestu. Akci povede nepálská armáda.

Základní tábor horolezců na nejvyšší hoře světa - Mount Everestu | Foto: Shutterstock

Přírodní skvost a tuny odpadků. Odborníci tento rok varovali, že se nejvyšší hora světa mění ve skládku. Tomu chce zamezit třicetičlenná skupina ve složení dvanácti vojáků a osmnácti Šerpů (etnikum obývající pohoří Himálaj, pozn. red.). Zanedlouho se vrhne do náročného, ale záslužného úkolu.

Kampaň Mountain Cleanup vysílá pracovníky na hory už od roku 2019. Za čtyři roky projektu se jim podařilo vysbírat 110 tun odpadu.

Minulý a letošní rok vede podle portálu CNN projekt nepálská armáda, která spolupracuje s nadnárodní značkou Unilever prodávající potraviny a výrobky pro péči o tělo a o domácnost.

Zubařka z Plzeňska se stala třetí Češkou, která vystoupala na Mount Everest:

Zdolat Mount Everest? Nádherný pocit, výš už to nejde, popisuje zubařka

Tento rok si skupina dala za cíl uklidit z Mount Everestu deset tun odpadků v místech od základního, až po čtvrtý tábor. Vedoucí kampaně, major Aditya Karki, podle serveru What the Nepal oznámil, že skupina chce vyčistit horu až do výšky osmi tisíc metrů. Kromě toho hodlají její členové najít pět těl mrtvých horolezců, kteří se horu pokusili zdolat.

Ambiciózní projekt začal 11. dubna a potrvá padesát dní. Skončit má symbolicky na Světový den životního prostředí 5. června.

Smrdutá hora

Kvůli alarmujícímu stavu s odpadky horolezce navíc v nadcházející sezóně čeká novinka. Budou u sebe muset nosit sáčky na exkrementy a odpad přinášet zpět do základního tábora, kde ho zlikvidují. „Naše hory začaly páchnout,“ řekl portálu BBC starosta venkovské obce Pasang Lhamu Mingma Sherpa.

Právě tato obec zavedla nové pravidlo pro všechny horské nadšence. Sáčky budou obsahovat chemické látky, díky kterým exkrementy uvnitř ztuhnou a nebudou do značné míry páchnout.

Problémem je, že se exkrementy kvůli extrémním teplotám na hoře plně nerozloží. Odborníci odhadují, že mezi prvním a čtvrtým táborem ve směru na vrchol hory jsou přibližně tři tuny lidských výkalů. Horští průvodci si od nového nápadu slibují pomoc v čištění hory.

Další novinka se bude týkat horolezců a jejich bezpečnosti. V roce 2024 budou u sebe mít sledovací čipy, které pomohou týmům při případných pátracích a záchranných misích.

Osud dvojice britských horolezců zůstává zahalen rouškou tajemství:

Osud horolezců Irvinea a Malloryho halí tajemství. Na Everestu stanout nemuseli

V loňském roce se na 8849 metrů vysoký himalájský vrchol pokusilo podle oficiálních zdrojů vystoupil 478 lidí. Nejedná se o úplný počet, na horu s horolezci vydávají i průvodci, pomocný personál a další.

Právě přelidněnost je druhým největším problémem, který po nadměrném množství odpadků Mount Everest trápí.

Co se stane se sesbíranými odpadky z Mount Everestu?

Zdroj: Youtube

V minulosti se ukázalo, že se odpadky na Mount Everestu dají využít i kreativním způsobem. Umělci je před několika lety vystavovali v turistickém centru Sagarmatha Next Center nacházejícím se u základního tábora. Využili skoro vše, od roztrhaných stanů, až po plechovky a plastové obaly.

Jejich cílem bylo zvýšit povědomí o problémech s životním velehorským prostředím a vybrat peníze na další úklid regionu.

Na hoře čeká smrt

Smutnou pravdou je, že sníh kromě odpadků ukrývá i mrtvá těla horolezců. V roce 2019 odborníci odhadovali, že od prvního zaznamenaného pokusu o výstup si hora vyžádala životy přibližně tří stovek lidí. Dvě stě těl na Mount Everestu ještě pořád je. Přítomnost mrtvol potvrdila i třetí Češka, jež na legendární horu vystoupala.

„Mrtvé jsme viděli. Bylo jich dost a je to hodně nepříjemné. Z naší skupiny tam také jeden zemřel,“ přiznala Deníku zubařka Eva Perglerová.