Podle floridského ministerstva zdravotnictví se tragický případ stal 23. února v okrese Charlotte. Muž, o kterém podle USA Today úřad neuvedl bližší informace, se měl nakazit jednobuněčným organismem naegleria fowleri , když si chtěl vypláchnout nosní dutinu vodou z kohoutku. Poté, co parazit napadl jeho mozek, zemřel. Úřady se však ještě stále snaží zjistit přesnou příčinu infekce.

Ministerstvo také uvedlo, že pitím vody z kohoutku se lidé nemohou nakazit. Dále ale doporučilo, aby lidé k výplachům dutin používali destilovanou nebo sterilní vodu. „Pokud však nemají jinou možnost, než použít vodu z kohoutku, mají ji nejdříve alespoň minutu převařit,“ dodalo.

Britský kanál Sky News připomněl, že infekce naegleria fowleri jsou vzácné. Podle oficiálních údajů byly ve Spojených státech amerických v loňském roce potvrzeny pouze tři případy. K nim došlo po kontaktu s kontaminovanou sladkou vodou v Iowě, Arizoně a Nebrasce. Stejné statistiky byly i v předchozích třech letech.

Co je to mozkožravá améba?

Naegleria fowleri se řadí mezi jednobuněčné živé organismy, které se vyskytují v půdě a teplých sladkých vodách, jako jsou jezera, řeky a horké prameny. Dokáže tolerovat teploty až 45 stupňů Celsia. Přezdívá se jí mozkožravá améba, protože může způsobit infekci mozku, takzvanou primární amébovou meningoencefalitidu.

Prvok do lidského těla obvykle pronikne nosní dutinou, a to v jakémkoliv životním stádiu. Následně jeho měňavková stádia prochází skrz sliznici a podél čichového nervu se dostávají do mozku. Zde způsobují lézi mozkových buněk a zánět. Brzy pak kóma a smrt. Ta u pacientů nastává ve většině případů.

Dosud bylo zaregistrováno asi 200 případů, jen několik se podařilo vyléčit antimykotiky. Největší epidemie na světě se odehrála v letech 1963 až 1965 v Ústí nad Labem. Tehdy zemřelo šestnáct mladých lidí ve věku do 25 let, kteří se nakazili v plaveckém bazénu. Jednalo se hlavně o účastníky kurzu. Původce nemoci odhalili vědci až v roce 1967. Améby se množily v prasklině spáry mezi kachličkami a při zvýšení hladiny vody byly vyplavovány do bazénu.

„Nejvíce se jich nacházelo u dna v rozích bazénu, na dřevěných schodech do bazénu a na pískovém filtru. Ve vodě se běžně nacházely koncentrace améb v řádu stovek až jednotek tisíců v jednom litru. Výměna vody vedla ke snížení jejich množství jen krátkodobě, po dobu jednoho až dvou týdnů,“ popsal tehdejší situaci František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu v Praze v článku Deníku z roku 2020. Samotný rezervoár infekce byl odhalen až v roce 1978.

Mozkožravá améba Naegleria fowleriZdroj: Wikimedia Commons, USCDC, volné dílo

Vědci se proti zmíněnému prvoku stále snaží najít účinné antiparazitikum. V roce 2016 se podařilo nakažené pacienty vyléčit pomocí léku impavido. Velmi důležitá je ale včasná diagnóza, jinak dochází k nevratnému poškození mozku. Příznaky onemocnění mohou být v počátečním stadiu zaměněny za meningitidu. Podle odborné knihy Paraziti a jejich biologie začínají symptomy mezi jedním a devíti dny po infekci a projevují se bolestmi hlavy, horečkou, nevolností a zvracením.

Nakažený umírá mezi prvním a osmnáctým dnem po prvních příznacích.

Nakažení amébou je možné se preventivně vyvarovat. Lidé mají pro vyplachování dutin používat pouze destilovanou nebo sterilní vodu. Měli by se snažit nevdechovat vodu při plavání nebo sprchování, neskákat do vody při koupání nebo se hlavou nepotápět. Také je nutné plastové nebo nafukovací bazény udržovat čisté a pravidelně dezinfikované.