Unikátní mrakodrapy. V Austrálii postaví nejvyšší vertikální zahradu světa

Austrálie bude mít již brzy svou novou nejvyšší budovu. V roce 2028 má být v Melbourne dokončen komplex mrakodrapů, z nichž jeden bude vyšší, než jakákoliv jiná věž ve státě. To však nebude jeho jediné nej. To druhé má být dokonce světové. Budova totiž aspiruje na titul nejvyšší vertikální zahrada planety.

Z části běžný mrakodrap, zčásti unikátní park. Australské město Melbourne se do roku 2028 dočká nové dominanty v podobě věžáku STK BNK by Beulah. | Foto: STK BNK by Beulah.

Na každém patře bude kus přírody. Architekti odhalili plány na unikátní věžák, který má vzniknout do roku 2028 v australském městě Melbourne. Jeho výjimečnost má spočívat ve dvou věcech - jednak má jít o novou nejvyšší budovu v Austrálii, jednak však také o nejvyšší vertikální zahradu na světě. Ta se bude rozkládat ve všech patrech nejen tohoto mrakodrapu, ale i jeho o něco nižšího souseda, věže, která společně s ním vytvoří komplex budov. Kdyby se plocha, kterou zeleň ve věžích zabere, přepočítala, mohly by vysazené stromy, trávníky a keře lemovat 5,5 kilometrů dlouhou silnici. Bar i obřadní síň. Vysloužilé dopravní letadlo se proměnilo v luxusní podnik Dva mrakodrapy ponesou název STH BNK by Beulah. „Jejich vybudování bude stát 1,9 miliardy dolarů. Vyšší věž dosáhne výšky 365 metrů, druhá pak 273 metrů," píše CNN. To, co ovšem zaujme už na první pohled, má být jejich design. Na každém patře se totiž bude nacházet kus parku nebo zahrady. Vše bude volně přístupné. „Věže nabídnou celkem 12 500 metrů čtverečních zelených ploch, včetně nejvýšše položené zahrady v Austrálii," uvádí CNN. Zdroj: Youtube Návštěva mrakodrapů tak v jistém smyslu bude připomínat návštěvu parku. Jenže místo, aby se turisté či domácí návštěvníci pohybovali po unikátní zahradě horizontálně, takhle se budou muset při objevování nových a nových zákoutí netradičního parku přesouvat z patra na patro. Mimo unikání zelenou část nabídnou dvě nové australské věže také vymoženosti, jaké lze najít i v ostatních světových mrakodrapech. Nebudou chybět kancelářské prostory či obchodní centrum s prodejnami i restauracemi. A samozřejmě také hotel. Ubytování v nových věžích má být vrcholem luxusu. „V nižší z dvojice budov se bude nacházet hotel z řetězce Four Seasons. Nabídne wellness zážitky či střešní terasu s barem," nastiňuje CNN.