První výbuch se ozval ze suterénu budovy Wanda-Plaza, kde se nachází garáže. Poté následovaly další. Podle očitých svědků postihlo budovu celkem 20 výbuchů. Lidé z budov v okolí byli evakuováni, informoval státní deník Beijing Youth Daily. Budova je označovaná jako Wanda Plaza Apartment či Wanda Shopping Plaza a nachází se v rušném centru města.

Na videozáznamech svědků z místa tragédie je vidět rušná silnice, která je zahalena hustým kouřem. Lidé v panice prchají, aby se skryli do bezpečí. „Slyšel jsem víc výbuchů,“ řekl agentuře DPA jeden ze zaměstnanců blízké restaurace. Na dalším videu byl patrný výbuch ve vyšších patrech výškové budovy. Podle AFP není jisté, zda záběry skutečně pochází z místa události.

Video: Building explosions captured by witnesses in Changchun, NE China's Jilin that left one dead, one injured pic.twitter.com/1pAo0LsiQy