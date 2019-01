V severovýchodním čínském provinčním městě Charbin probíhá tradiční ledový festival. V provincii Chej-lung-ťiang se zde lidé mohou procházet barevně osvětlenými ledovcovými paláci, klouzat se po ledových polích, hrát na schovávanou mezi sněhuláky nebo třeba uzavřít manželství. Miliony návštěvníků přitom neodradí ani teploty, které padají až k minus 35 stupňům Celsia.

Festival, který letos slaví již 35 let existence každoročně láká miliony návštěvníků z celého světa. Svátek ledu, který probíhá od 5. ledna do 5. února organizuje Čínská národní správa pro cestovní ruch. Mezi nejvýznamnější atrakce patří jízda na saních na řece Songhua, sněhuláci na jezeře či repliky významných světových staveb. Mnoho párů si také toto místo vybírá pro svůj svatební obřad.

Snow mean feat! It took workers in China almost three weeks to build two thousand and nineteen snowmen to celebrate the eighth international Ice Sculpture competition. pic.twitter.com/j8i6uA9KrM — BBC Weather (@bbcweather) 5. ledna 2019

Monumentální stavby

Velkolepá přehlídka monumentálních staveb se rozpíná na více než 600 tisících čtverečních metrech pozemků. Návštěvníci zde mohou obdivovat například miniaturní repliku římského kolosea či katedrálu v Miláně.

Do Charbinu se sjíždějí umělci z celého světa, letos například z Ruska, Kanady, Španělska či Velké Británie. „Nikdy jsem v Číně nebyla. Tento festival se nevyrovná ničemu, co jsem zatím viděla, zručnost umělců je úžasná, je tu tolik talentovaných lidí,“ uvedla pro agenturu Reuters britská sochařka Lydia Smithová.

When the river freezes over in the northern city of Harbin, China, the locals use the ice to transform their city https://t.co/vYeRxiaMoX via @ReutersTV pic.twitter.com/cmJKoPHP6Q — Reuters Top News (@Reuters) 8. ledna 2019

Festival také každoročně přitahuje miliony domácích i zahraničních turistů. "Ledové paláce a sochy jsou velmi působivé," řekl pro BBC jeden z návštěvníků Lin Žen-Lung, který festival navštívil se svou přítelkyní. "Je to jako v v zimním Disneylandu," dodal.

Všechna díla, včetně obřích staveb, vznikají z ledových bloků. „Nejdříve dělníci vysekají led z řeky a dopraví ho do města. Potom sochaři jako já lepí pomocí vody jednotlivé kvádry dohromady,“ popisuje stavbu ledového města umělec Gao Kailin pro server Abc News. Práce je to velmi náročná, ale výsledek stojí za to, a to zejména po setmění, kdy jsou stavby barevně nasvíceny. Celkem jich je k vidění přes dva tisíce.

Podílelo se 34 týmů umělců z celého světa

Na výrobě ledového království se podílelo 34 týmů umělců z celého světa. Díla každoročně vytváří lidé ze 16 zemí světa, včetně Ruska, Kanady, Španělska, Spojeného království a Číny. Umělce ani návštěvníky neodradí ani opravdu ukrutný mráz. Teploty v čínském Charbinu se totiž pohybují kolem -35 stupňů Celsia, přičemž jde o jedno z nejchladnějších míst Číny. Možná proto má tato událost kořeny ve zdejší starobylé tradici výroby ledových luceren. Moderní převtělení těchto osvětlených nádob má tak podobu obřích propracovaných soch vytvořených z ledu, plastu a barevných světel.

„Nízká teplota pro nás není problém,“ řekl turista Dong Cheng, který přijel z provincie Če-ťiang na jihu Číny. Město díky této akci dokáže nabídnout práci tisícům lidí, kteří by přes zimu jinak nepracovali. „Sochy z ledu jsme vytvářeli už jako děti. Později nás učili staří mistři, řemeslo se předává z generace na generaci “ vysvětluje Gao.

VIDEO: ??❄️? A drone's eye view from one of the world's largest ice and snow festivals in Harbin, China pic.twitter.com/tCAJdEH1EU — AFP news agency (@AFP) 7. ledna 2019

„Ledoví řezbáři z Charbinu cestují se svým uměním po celém světě,“ vypráví jeho kolega Sun Jian. "Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland – všude tam jsme vytvářeli naše sochy,“ dodává. Součástí festivalu jsou i různé 3D projekce a interaktivní aktivity.