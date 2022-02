Kosterní pozůstatky seniorky byly nalezeny v bytě v londýnské části Peckham. Ačkoliv si sousedé představiteli bytového družstva stěžovali na nepříjemný zápach více než dva roky, situace se vyřešila teprve minulý týden poté, co se policie dostala dovnitř bytu vyražením dveří.

Jedna ze sousedek, která bydlela v blízkosti oběti, uvedla, že byla nucena dát pod dveře ručník, aby utlumila zápach vycházející z bytu v třípatrovém komplexu. „Je to nechutné a jsem z toho v šoku. Moc dobře jsem ji neznala, ale občas mi vyzvedávala zásilky,“ řekla obyvatelka domu. „V září nebo říjnu 2019 jsem se vrátila ze zahraniční cesty, když jsem ucítila strašný zápach v budově,“ dodala.

Sousedé opakovaně volali na bytové družstvo, protože jim bylo divné, že má plnou schránku. Z korespondence bylo možné vypozorovat, že žena neplatila nájem. Ačkoliv lidé z bytového domu volali opakovaně, družstvo situaci nijak neřešilo. Jednou pak přijela policie, která pouze oznámila, že se mnoho lidí odstěhovalo z Londýna během pandemie, případně že by žena mohla být v zahraničí.

Jednat se začalo až teprve letos v únoru. Poté, co policie vnikla do bytu a našla kostru mrtvé ženy, měl jeden ze sousedů potvrdit její etnickou příslušnost. Do zprávy policisté uvedli, že smrt ženy je považování za nevysvětlitelnou, ale nikoli podezřelou. Nyní ještě situaci posoudí koroner.