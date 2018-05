"Mrtvý" Slovák se po 24 letech vrátil domů. Zotročili mě v Česku, prohlásil

Před 24 lety zmizel Slovák Ján Balažka ze svého bydliště ve slovenském městě Partizánske. V roce 2006 ho jeho manželka Anna nechala prohlásit za mrtvého. Před pár týdny se ale postaral o pořádný rozruch, když se vrátil domů. Údajně žil celou dobu v Čechách, kde ho využívali na otrockou práci.

Dnes 55letý Ján Balažka žil dlouhá léta ve spokojeném manželství se svou ženou. Páru se postupně narodily dvě děti – dcera Radoslava a syn Lukáš. Vše se ale změnilo v roce 1990, kdy Ján, který pracoval jako horník, přežil tragický zával.

„Ta událost ho poznamenala. Z pracovitého chlapa se přes noc stal povaleč, alkoholik a hazardní hráč. Když začal být agresivní k našim dětem, sbalila jsem mu kufry a vyhodila ho z domu. Na odchodu mi oznámil, že od něj neuvidím ani korunu výživného,“ řekla Anna Balažková slovenskému Deníku Plus 1 deň.

Když se jí její manžel několik let neozval, nechala ho prohlásit za mrtvého. Ján Balažka oficiálně zemřel 5. září 2006.

„Jednou mě na silnici kousek za Prahou zastavili policajti, kteří si ověřovali moji totožnost. Když mi řekli, že mám falešné doklady, protože člověk s mým jménem už zemřel, byl jsem šokovaný. Tehdy jsem se rozhodl, že už se doma nikdy neukážu,“ vzpomíná Balažka.

Podle svých vlastních slov posledních šest let pásl dobytek na statku v obci Hlásná Třebáň u Karlštejna. Za otrockou práci, při níž vstával ve čtyři ráno, končil za tmy a musel obstarat více než 70 kusů dobytka, údajně dostával měsíční mzdu ve výši 500 korun měsíčně.

„Když jsem po svém zaměstnavateli chtěl, aby mi přidal, řekl mi: ‚Na co jsou ti peníze, nepotřebuješ je. Když budeš něco potřebovat, dám ti to. Toho jsem se však nedočkal,“ prohlásil Ján Balažka v rozhovoru pro slovenský Deník Plus 1 deň.

Pětapadesátiletý Slovák, který zůstal po pracovním úrazu, při němž na něj zaútočil jeden z býků, ochrnutý, nepopírá, že na farmě pracoval načerno. „Vždycky když jsem chtěl odejít, tak mi začal vyhrožovat, že na mě pošle policajty. Prý jim řekne, že jsem mu ukradl bagr – nebo něco podobného. Taky mi vzal doklady, včetně rodného a výučního listu,“ dodává Balažka.

Na Slovensko se paradoxně mohl vrátit až díky těžkému úrazu. Po operaci a léčení v Motole ho totiž lékaři v dubnu převezli do nemocnice v Partizánském. Protože o něj však jeho rodina nejeví zájem, v současnosti žije v místním domově sociálních služeb, informoval Deník Plus 1 deň.