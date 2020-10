Ty snímky kolují Polskem. Jsou na nich biskupové, jak společně pracují v jedné místnosti, jak se společně modlí v jedné místnosti, jak se společně v parku fotí rameno na rameni. A vše bez roušek. Je mezi nimi i arcibiskup Wiktor Skworc.

Začátkem měsíce se polští biskupové sjeli do Lodži na své 387. plenární zasedání. V zemi, kde se podobně jako u nás, ostře rozjíždí druhé kolo koronavirové epidemie, snímky církevních potentátů bez roušek na tvářích vzbudily vlnu nevole.

Reakce polského církevního tiskového odboru na námitky publikované v médiích byla standardní. „Je to manipulace a pokus uvést veřejné mínění v omyl,“ stojí mimo jiné v prohlášení. Církevní PR oddělení k tomu dodalo, že všechna pravidla byla dodržována: roušky, dezinfekce, sociální distance dokonce i větrání místností.

Wspólne zdjęcie Księży Biskupów podczas 387. Zebrania Plenarnego KEP w @ArchLodz. pic.twitter.com/6WHcsnIzbi — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) October 5, 2020

Jenže, co čert nechtěl. Katovický arcibiskup Skworc byl čtyři dny po skončení zasedání testován na covid a byl pozitivní. A aby toho nebylo málo, ostatní biskupové nezamířili do karantény, jak by se to stalo každému jinému běžnému polskému věřícímu i nevěřícímu, ale dále slouží mše, biřmují, křtí atd. Na vzpomínané společné fotografii sedí Skworc například vedle polského primase Wojciecha Polaka.

Řada opatření

V Polsku jen včera přibylo 5068 nakažených a zemřelo dalších 63 lidí. Nákaza zde má sice oproti České republice cca 14denní zpoždění, ale všichni v Polsku očekávají, že českých denních nárůstů brzy dosáhnou. Vláda minulý týden přijala řadu opatření, upřesňovala je dokonce i tuto sobotu. Sice se zde školy ani restaurace zatím jako v Česku nezavírají, ale nikdo neví dne a hodiny, kdy to nastane.

„Katovický metropolita po několikadenní karanténě nyní pobývá v domácí izolaci a dodržuje všechny doporučení a příkazy lékařů a hygieniků. Vyzývá všechny k modlitbě růžence o přímluvu Panny Marie pečovatelky a lékařky,“ dočtete se v komuniké katovického arcibiskupství.

A co tedy dělá zbytek biskupů, který byl se Skworcem v Lodži? „Nikdo nás zatím neinformoval o nemoci arcibiskupa Skworce. Metropolita Marek Jedraszewski proto od rána běžně pracuje a účastní se náboženského života,“ odpověděl v sobotu na dotaz Gazety Wyborczy mluvčí krakovského arcibiskupa Lukasz Michalczewski.

Na stránkách arcidiecéze si lze přečíst víkendový program metropolity Jedraszewského: ráno mše v Sanktuáriu Božího Milosrdenství, poté vítání poutníků Všepolského apoštolátu Margaretka, večer udílení svátosti biřmování ve farnosti na krakovských Rybitwach. V neděli dopoledne vedení mše k výročí Maltézských rytířů v katedrále na královském Wawelu.