Mstila se. Vietnamka, která zapichovala jehly do jahod, skončila ve vazbě

Australský soud obvinil padesátiletou vietnamskou imigrantku My Ut Trinh, která pracovala jako kontrolorka na jahodové farmě, že do ovoce ukrývala šicí jehly. Jejím motivem byla pravděpodobně pomsta zaměstnavateli, informoval v pondělí zpravodajský server BBC.

„Hlavní motivací ženy byla pomsta. V průběhu několika měsíců vkládala kovové jehly do ovoce,“ řekla soudkyně Christine Rooneyová. Server BBC uvedl, že si My Ut Trinh v minulosti stěžovala na pracovní podmínky a chtěla svého zaměstnavatele finančně poškodit.

Prokurátoři uvedli, že nesouhlasí s propuštěním paní Trinhové na kauci, protože by mohla čelit pomstě v komunitě.

Prozradila jí DNA

Ženu, která byla zatčena v neděli, se podařilo vypátrat pomocí stop její DNA, jež byla nalezena na jedné z jehel zapíchnuté v jahodě v supermarketu ve státě Victoria.

Policie Vietnamku obvinila ze sedmi případů kontaminace zboží, za což jí hrozí vězení až na tři roky. V případě, že by bylo obvinění zpřísněno, mohla by skončit ve vězení až na deset let. V pondělí policie uvedla, že vyšetřování ani zdaleka neskončilo.

Od září přijala policie 186 hlášení o jahodách kontaminovaných jehlami, 15 z nich se ale nepotvrdilo. Část z nich provedli napodobovatelé, kteří se případem nechali inspirovat. V polovině září policie zadržela jednoho z nich, teprve patnáctiletého mladíka.

Sdružení pěstitelů jahod v Queenslandu zprávu o ženině zatčení přivítalo s nadšením. „Vzhledem k ochromujícímu dopadu jejích činů na jahodový průmysl v Queenslandu by měla tato osoba čelit plné síle zákona,“ řekla mluvčí asociace Jennifer Rowlingová.

„Je znepokojivé, že se (obvinění) týkají pouze šesti nebo sedmi košíčků jahod. Dokazuje to ale, že většinu incidentů měl na svědomí někdo jiný,“ dodala.

Kauza poškodila celý jahodový průmysl. V Queenslandu se jahody pěstují na 600 hektarech a odvětví ročně generuje 130 milionů australských dolarů (2,52 miliardy korun). V důsledku hysterie museli pěstitele zničit tuny jahod a supermarkety je masově stahovaly z prodeje. Australská vláda v reakci zvýšila maximální trest za kontaminaci zboží z 10 na 15 let vězení.