Rezidence, auta, letadla... Mugabe dožije v luxusu, slibuje nová vláda Zimbabwe

Bývalý prezident Zimbabwe Robert Mugabe si užije spokojený důchod. K dispozici bude mít vlastní rezidenci, automobilovou flotilu a stát mu bude proplácet soukromé letecké cesty. Všechny tyto služby získá jako součást nového vládního důchodového balíčku pro bývalé vůdce státu.

Třiadevadesátiletý bývalý vůdce Zimbabwe bude mít nárok na nejméně 20 pracovníků včetně šesti osobních strážců, to vše hrazené ze státní kasy. S odvoláním na zimbabwská státní média to uvedl britský list The Herald.

Mugabe odstoupil z prezidentské funkce 21. listopadu až po nemalém nátlaku, který na něj po nekrvavém vojenském převratu vyvinula armáda i další političtí představitelé Zimbabwe. Nyní by se měl stát prvním příjemcem velkorysého státního zajištění, které představil nový prezident Emmerson Mnangagwa.

Ke všem výše uvedeným vymoženostem bude bývalý diktátor pobírat i peněžní důchod. Jeho výše nebyla sdělena, ale podle ústavy má nárok na částku, jakou pobíral při výkonu prezidentské funkce.

Nezávislá místní média zveřejnila minulý měsíc zprávu, že Mugabe kývl na své odstoupení až poté, co za to dostal speciální bonus ve výši 10 milionů dolarů (přibližně 214,9 milionu korun). Vláda tyto informace popřela.

Jako součást "důchodového balíčku" dostane Mugabe tři luxusní vozy řady Mercedes Benz S500 nebo srovnatelné - jeden sedan, jeden všestranný vůz a jednu dodávku. Auta budou vždy po pěti letech měněna za nové modely. Vláda bude hradit i pohonné hmoty.

Jak bývalý prezident, tak jeho manželka mají i nárok na diplomatické pasy a vláda jim uhradí ročně čtyři vnitrostátní lety první třídou nebo cesty vlakem a čtyři lety do zahraničí soukromým letadlem.

Pokud zůstanou doma, budou žít v plně vybavené oficiální rezidenci podle vlastního výběru, umístěné kdekoli v hlavním městě Harare.

Vládní důchodový balíček navíc zahrnuje zdravotní pojištění, jak pro bývalý prezidentský pár, tak pro osoby, které jsou na něm závislé.

Mugabe odstoupil poté, co jej jeho vlastní politická strana odvolala ze svého čela, a poté, co zimbabwský parlament zahájil řízení, jež by vedlo k jeho svržení z prezidentské funkce.

V čele Zimbabwe stál 37 let. Jeho vládu charakterizovalo rozsáhlé porušování lidských práv, série opakovaných volebních podvodů a naprostá ekonomická nezpůsobilost, která dovedla Zimbabwe na kraj krachu. Nahradil ho jeho bývalý dlouholetý spojenec Mnangagwa, jehož se Mugabe dočasně zbavil.