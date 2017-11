Mugabe nás okouzlil, jen jsme od něj odstavili zločince, tvrdí zimbabwské velení

Zimbabwská armáda vydala první veřejné prohlášení od středeční internace třiadevadesátiletého diktátora Roberta Mugabeho v domácím vězení a převzetí moci ve státě. Uvádí v něm, že ji Mugabe "okouzlil".

List Herald, který běžně používá zimbabwská vláda j vyjádření svých stanovisek, vydal v pátek následující prohlášení zimbabwských ozbrojených sil, podle nějž "bylo jejich operací dosaženo významného pokroku, protože se podařilo vyhnat zločince z okolí prezidenta Mugabeho". Informuje o tom agentura DPA.

Fotografie publikované ve státních médiích ve čtvrtečních večerních hodinách ukázaly třiadevadesátiletého Mugabeho ve společnosti velitele armády Constantina Chiwenga a dvou jihoafrických vyslanců při jednání ve státním sídle v zimbabwském hlavním městě Harare. Na jedné z fotek se Mugabe a Chiwenga usmívají a potřásají si rukou.

Zimbabwská armáda převzala moc po nekrvavém státním převratu, při němž internovala Mugabeho v domácím vězení a spolu s s ním zadržela i několik jeho blízkých spojenců.

Podle většiny analytiků chce armáda instalovat do prezidentské funkce bývalého místopředsedu zimbabwské vlády Emmersona Mnangagwu, kterého Mugabe minulý týden odvolal z funkce viceprezidenta. Rozhodujícím podíl na tom, že se armáda rozhodla vystoupit proti vůdci, který vládl v Zimbabwe bezmála čtyřicet let, měla zřejmě Mugabeho nepopulární dvaapadesátiletá manželka Grace. Armáda se pravděpodobně obávala, že Mugabe chce místo sebe dosadit do čela státu svou ambiciózní ženu, a rozhodla se tomuto plánu předejít.