Mugabe odmítá odstoupit, lidé vyrazí do ulic podpořit armádní převrat

Mezinárodní pozorovatelé situace v Zimbabwe předpokládají, že její obyvatelé vyrazí v sobotu ve velkém počtu do ulic, aby podpořili nekrvavý vojenský převrat, k němuž v tomto týdnu došlo, a současně vyzvali zimbabwského prezidenta Roberta Mugabeho, aby konečně odstoupil.

Odmítne-li třiadevadesátiletý zimbabwský prezident Robert Mugabe, jehož od středy zadržuje armáda, odstoupit z funkce, chce jej zimbabwská vládní strana Africký národní svaz Zimbabwe – Vlastenecká fronta odvolat. Armáda v zemi de facto převzala moc. Vojáci s Mugabem dál vyjednávají. Do země se ve čtvrtek vrátil Mugabeho sok, bývalý viceprezident Emmerson Mnangagwa, který se podle všeho těší armádní podpoře.

Událostem, k nimž v hlavním zimbabwském městě Harare od středy došlo, vyjádřily podporu velmi různorodé skupiny zimbabwské společnosti, včetně vlivné asociace válečných veteránů a opozičního Hnutí za demokratickou změnu, jež měly v minulosti mezi sebou řadu sporů. Armáda sdělila státním médiím, že lidé mohou nadále svolávat veřejné demonstrace, ale vyzvala je, aby zůstali klidní. Informuje o tom agentura DPA.

"Podařilo se nám sjednotit velké množství obyvatel Zimbabwe. Všechny vyzýváme, aby přišli na shromáždění," uvedl vedoucí veteránské asociace Chris Mutsvangwa.

Třiadevadesátiletý diktátor podle něj žádá ještě o několik dalších dní až měsíců, kdy by mohl setrvat ve funkci. K demisi přitom Mugabeho vyzval už i prezident sousední Botswany Ian Khama.

Mnoho obyvatel Zimbabwe přivítalo vojenskou krok jako akci, která může po letech hospodářských těžkostí a porušování lidských práv přinést zemi pokrok.

Někdejší zimbabwský viceprezident Mnangagwa, jehož nedávné odvolání z podnětu Mugabeho dvaapadesátileté manželky vyvolalo současnou krizi, se vrátil do země ve čtvrtek. Do země opět přijel i vůdce opozice a Mugabeho soupeř z minulých prezidentských voleb Morgan Tsvangirai, který se v zahraničí léčil z rakoviny. I on už vyzval Mugabeho k rezignaci, kterou byl měl učinit "v zájmu národa".

Mugabe nadále tvrdí, že zůstává jediným legitimním vládcem země, a nemíní dobrovolně odstoupit před volbami naplánovanými na příští rok. Mugabe řídí bývalou britskou kolonii na jihovýchodě Afriky od získání nezávislosti v roce 1980.