Zimbabwe slaví, diktátor Mugabe rezignoval po 37 letech

Prezident Zimbabwe Robert Mugabe dnes zaslal dopis parlamentu, ve kterém informoval o své rezignaci. Oznámení o jeho konečném odchodu vyvolalo nebývalé nadšení, lidé v ulicích začali oslavovat. Proti Mugabemu, který jednu z nejchudších zemí světa přivedl ke kolapsu, se protestovalo mnohokrát, vždy však svou pozici ustál.

Po vojenské akci, kdy armáda minulý týden obsadila strategické vládní úřady, byl Mugabe držen v domácím vězení a dobrovolně odmítal ze své funkce odejít. Parlament dnes o jeho odvolání (impeachmentu) jednal několik hodin.

Hlavní město Harare teď opuštejí tanky a další obrněná vozidla. Lidé v ulicích tancují a zpívají, všude vládne nebývalé veselí.

Podle mluvčího parlamentu Jacoba Mudenda prezident rezignoval dobrovolně, píše BBC. U moci byl jako premiér od roku 1980, o sedm let později byl zvolen prezidentem. Vládl tak celkem 37 let.

Video: radost v ulicích hlavního města

"Většina lidí v Zimbabwe zná jako vůdce pouze Mugabeho, začíná nový úsvit," reagují Zimbabwané na Twitteru.

Most people in Zimbabwe have only known Mugabe as their leader.This is a new dawn.The deal made includes concessions…Awaiting more — Ancillar Mangena (@ancillarmangena) 21. listopadu 2017

Zásah armády přišel nedlouho poté, co 93letý Mugabe odvolal v rámci čistky ve své straně Zimbabwská africká národní unie - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) svého dlouholetého spojence, viceprezidenta Emmersona Mnangagwanu, který byl dříve považován za jeho možného nástupce.

V prosinci se má uskutečnit kongres vládnoucí strany ZANU-PF. Předpokládá se, že kongres zvolí nového vůdce strany, jímž by se měl stát právě Mnangagwa. Ten by pak v jedné z nejchudších a nejzadluženějších zemí světa měl vládnout coby prozatímní prezident až do voleb v příštím roce.

Spekulovalo se ale i o tom, že se prezidentkou stane současná první dáma Grace Mugabe, která je o čtyřicet let mladší než její choť. Ta podle akutálních informací odjela do Namibie. Zásah armády měl tak zabránit jejímu nástupu do prezidentského křesla.

"Zbavili jsme se tyrana, ale ještě ne tyranie. Ale děkujeme Bohu za tento den," reaguje opoziční politik David Coltart.

We have removed a tyrant but not yet a tyranny. But we thank God for this day. — David Coltart (@DavidColtart) 21. listopadu 2017

Děti v hlavním městě mávají zimbabwskou vlajkou:

Oslavy v ulicích Harare:

Guys jumping on back of military truck, dancing shouting "Soldier soldier" pic.twitter.com/ELn3PV7VET — Zoe Flood (@Zoe_Flood) 21. listopadu 2017

Lidé jsou šťastní, oslavy neberou konce