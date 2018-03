Můj děda vařil Leninovi a Merkelová mi posílá pivo, tvrdí Putin v dokumentu

Dědeček Vladimira Putina pracoval jako kuchař pro Vladimira Iljiče Lenina i Josifa Stalina. V novém dokumentu, který vznikl jako součást předvolební kampaně, to alespoň tvrdí současný ruský prezident. V dvouhodinovém filmu přiznal Putin rovněž to, že v roce 2014 nařídil sestřelit civilní letadlo.

„Byl Leninovým a později i Stalinovým kuchařem na jedné z chat v moskevské oblasti,“ prozradil ruský prezident o svém dědečkovi Spiridonovi Putinovi, jenž pro sovětské politiky vařil až do roku 1965. Jedna z částí dokumentu nesoucí prostý název „Putin“ se totiž věnuje i jeho původu.

V dokumentu Putin rovněž popsal kontroverzní událost, k níž údajně došlo krátce před slavnostním zahájením zimních olympijských her v Soči. Tehdy měl totiž obdržet informaci, že do černomořského střediska směřuje unesené letadlo se 110 pasažéry a bombou na palubě. To ruský prezident nařídil sestřelit, později se ale dozvěděl, že šlo o falešný poplach.

V rozhovoru s šéfem svého volebního štábu Andrejem Kondrašovem prozradil i to, že od německé kancléřky Angely Merkelové občas dostává jako dárek pivo, které se naučil pít, když pracoval jako agent sovětské KGB v Německé demokratické republice.

Prezidentské volby se v Rusku uskuteční 18. března. Jejich jasným favoritem zůstává právě Vladimir Putin, jenž se navzdory celé řadě problémů, jako je korupce či špatné zdravotnictví, těší vysoké oblibě obyvatel. Průzkumy mu ve volbách předpovídají zisk 70 procent hlasů.