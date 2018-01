Trenér mě zneužíval, tvrdí čtyřnásobná olympijská vítězka v gymnastice

Americká reprezentantka v gymnastice a čtyřnásobná olympijská vítězka Simone Bilesová tvrdí, že ji sexuálně zneužíval bývalý trenér gymnastického týmu Larry Nassar. Ten už byl odsouzen na 60 let do vězení za držení fotografií sexuálního zneužívání dětí. Přiznal i útoky na gymnastky.

"Nedovolím Nassarovi, aby mi vzal mou lásku a radost," prohlásila dvacetiletá hvězda předloňských letních olympijských her v Rio de Janeior Simone Bilesová v emocionálním prohlášení. "Vím, že tato hrozná zkušenost neurčuje, kým jsem, jsem mnohem víc než jen tohle," dodala.

Čtyřiapadesátiletý Nassar byl v prosinci u soudu uznán vinným ve třech bodech obžaloby, týkajících se toho, že měl ve svém počítači fotky zachycující zneužívání dětí. Během ledna by měl být souzen v dalších dvou případech, v nichž přiznal, že napadl své gymnastky.

Nassarovi právníci sdělili televizi BBC Sport, že prohlášení Bilesové nebudou komentovat.

Americký gymnastický svaz vydal prohlášení, že ho daná situace "zcela zlomila, že se velmi omlouvá a nesmírně hněvá kvůli tomu, že Simone Bilesovou nebo některé další sportovkyně zasáhly hrůzné činy Larryho Nassara".

Bilesová, která v Riu získala čtyři zlaté a jednu bronzovou medail, zveřejnila obvinění svého trenéra formou twitterové příspěvku s názvem "Feelings #MeToo". "Jsem také jednou z těch, které přežily to, že je sexuálně zneužil Larry Nassar," uvedla Bilesová.

"Většina z vás mě zná jako šťastnou, rozesmátou a energickou dívku. V poslední době jsem se ale cítila zlomená, a čím víc se snažím tenhle hlas ve své hlavě zablokovat, tím víc křičí: Neboj se svého příběhu," uvádí gymnastka.

"Je nesmírně těžké ty chvíle znovu prožívat. Láme mi to srdce ještě víc, když zvážím, že chci-li pracovat na svém snu zúčastnit se olympiády v Tokiu v roce 2020, musím se neustále vracet do téhož tréninkového střediska, kde mě zneužili. Jsem jedinečná, chytrá, talentovaná, motivovaná a vášnivá. Slíbila jsem si, že můj příběh bude mnohem víc než tohle, a slibuji vám, že se nikdy nevzdám. Příliš miluji tento sport a nikdy jsem se nedala umlčet. Nenechám jednoho muže a ty druhé, co mu to umožnili, aby mi vzali všechnu lásku a radost," prohlásila sportovkyně.

Nassar se podílel na americkém gymnastickém programu od 80. let až do července 2015, kdy ho národní sportovní federace propustila. Kvůli zneužití ho v občansko-právních sporech zažalovalo víc než 130 žen, mezi nimi i olympijské zlaté medailistky Aly Raismanová a McKayla Maroneyová.

Nassarův případ byl součástí skandálu, kvůli němuž odstoupil v roce 2016 z funkce prezident amerického gymnastického svazu Steve Penny. Toho oběti vinily, že včas nereagoval na jejich stížnosti a nedokázal o nich rychle informovat úřady.