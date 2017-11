Musel odejít z Twitteru - a na rozloučenou zablokoval Trumpovi jeho účet

Něco nemyslitelného potkalo ve čtvrtek v noci amerického prezidenta. Jeho twitterový účet @realDonaldTrump, který je nejsledovanějším twitterovým profilem na světě, najednou zmizel. A co je ještě zajímavější, nešlo o technickou závadu. Stránku zablokoval Donaldu Trumpovi zaměstnanec Twitteru v posledním dni své práce.

Kdokoli se na chtěl ve čtvrtek v noci podívat na twitterový účet amerického prezidenta Donalda Trumpa @realDonaldTrump, uviděl jen nápis na modrém pozadí: "Sorry, tato stránka neexistuje!" A jak informuje CNN, nešlo o technickou závadu, ale o čin zaměstnance Twitteru, který trávil svůj poslední den v této práci.

Zmizení Trumpova účtu Twitter okomentoval nejdřív tak, že šlo o "neúmyslnou deaktivaci v důsledku lidského pochybení". O pár hodin později ale vydal prohlášení, podle nějž bylo dalším šetřením prokázamo, že vypnutí účtu má na svědomí "pracovník zákaznické podpory Twitteru… v posledním dni zaměstnání".

Firma dále uvedla, že incident podrobí "kompletnímu vnitřnímu přešetření".

Trumpův účet byl mimo provoz přesně jedenáct minut, poté byl opět obnoven. I tento čas ale stačil na to, aby se celá tato sociální síť stala líhní nových spekulací, spikleneckých teorií a bezpočtu sarkastických poznámek.

"Můj odhad: Smazání účtu doporučili Trumpovi jeho advokáti, protože je ve vážném právním ohrožení," napsal jeden z uživatelů Twitteru.

My guess: Trump's lawyers told him to delete his account, because he is in serious legal jeopardy — David Klion (@DavidKlion) 2. listopadu 2017

"Dědečku, kde jsi byl, když Trumpovi spadnul twitterový účet?" vtipkoval jiný.

Grandpa, where were you during the Trump Tweet Brownout of ‘17? — Matt Novak (@paleofuture) 2. listopadu 2017

Když se objevila zpráva, že to udělal jeden ze zaměstnanců Twitteru schválně, vtipů ještě přibylo.

"We have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day" pic.twitter.com/mVB2Pwc8rv — Jessica Winter (@winterjessica) 3. listopadu 2017

Pro Trumpa je jeho twitterový účet nejdůležitějším médiem jeho agendy a mimo jiné i důležitým nástrojem, který mu pomohl k prezidentskému úřadu. Pověstnými se staly zejména jeho ranní bojovné tweety, jimiž řeší lokální i mezinárodní politiku.

V tomto týdnu se stal znmámý jeho tweet, že požaduje pro pachatele teroristického útoku na Manhattanu trest smrti, terčem Trumpových ostrých tweetových poznámek se stali i hráči NFL, kteří si klekli během hraní americké hymny, aby protestovali proti rasové nespravedlnosti. Twitter byl také hlavním Trumpovou platformou při vyřizování účtů se Severní Koreou.