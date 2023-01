Jedinou cestou k záchraně bylo sérum. Jenže Welch žádné neměl. To nejbližší se nacházelo v Seattlu, tisíce kilometrů daleko. Letadla nemohla v třeskutém mrazu vzlétnout, lodě nemohly do Nome kvůli zamrzlému moři doplout. Jediným spojením, které zbývalo, byla psí spřežení. Dvacet mužů se postavilo na start šíleného závodu se smrtí, v němž je na více než tisícikilometrové cestě napříč Aljaškou čekaly ledové vichřice o síle až 130 kilometrů v hodině a vražedný padesátistupňový mráz. Svůj úkol přesto dokázali splnit.

Je tady krize, potřebujeme pomoc!

První případy záškrtu se v Nome objevily u dětí v prosinci 1924. Welch si nejdříve myslel, že se tyto děti nakazily angínou, jenže jeho malí pacienti začali v lednu umírat. A lékař pochopil, že čelí něčemu daleko horšímu.

Záškrt je vysoce nakažlivé onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphtheriae. Bakterie napadají dýchací systém a ničí tam zdravé tkáně. Mrtvé tkáně se hromadí v krku a nosu a vytvářejí silný kožovitý povlak, který ztěžuje dýchání. Pokud se neléčí, může pacient zemřít na udušení. U dětí je záškrt obvykle smrtelný. „Během 20. let minulého století se ve Spojených státech každoročně nakazilo 100 tisíc až 200 tisíc lidí, z nichž 15 tisíc zemřelo. Většinu zemřelých tvořily děti,“ napsal na stránkách Amusing Planet novinář Kaushik Patowary.

Naštěstí už byl v té době k dispozici lék – sérum vyrobené z krve imunizovaných zvířat, zejména koní. Tato krev obsahovala protilátky, které dokázaly neutralizovat toxin produkovaný bakteriemi. Německý lékař Emil von Behring, jenž objevil tento antitoxin koncem 19. století, získal za svou práci v roce 1901 první Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Welchovi ale tento život zachraňující lék došel. A jakýkoli další se nenacházel blíže než na americké pevnině vzdálené tisíce kilometrů od Nome.

V polovině ledna 1925 diagnostikoval lékař oficiálně první případ záškrtu u tříletého chlapce. Dne 20. ledna 1925 tento malý pacient zemřel – pouhé dva týdny poté, co poprvé onemocněl.

O den později začala těžkému záškrtu podléhat sedmiletá dívka. Bezmocný Welch jí v zoufalém pokusu podal prošlé sérum, které mu zbylo, a modlil se, aby fungovalo. Bohužel, o několik hodin později zemřela i tato dívka. A Welch si uvědomil, že čelí blížící se smrtící epidemii.

Ještě týž večer se spojil se starostou Georgem Maynardem kvůli svolání městské rady ohledně hrozícího nebezpečí a následující den už začaly telegrafní stanice všech ostatních velkých měst na Aljašce přijímat zoufalou Welchovu depeši, varující před katastrofou a úpěnlivě prosící o pomoc.

„Epidemie záškrtu je zde téměř nevyhnutelná. Stop. Potřebuji naléhavě jeden milion jednotek antitoxinu proti záškrtu. Stop. Jedinou možností dopravy je pošta. Stop,“ stále mimo jiné v tomto telegramu.

Tohle můžou dokázat jen psi

Na základě Welchova volání se okamžitě sešla Zdravotní rada pro aljašské území, aby na mimořádném zasedání rychle probrala všechny možné způsoby, jak sérum do vzdáleného městečka daleko na severu doručit.

Ukázalo se, že to nebude vůbec jednoduché. Letadla byla v tak velkých mrazech a hustém sněžení vyloučena. Americká pošta se již dříve pokusila o některé lety při teplotě minus 20 °C, ale nejdelší vzdálenost, jakou letouny dokázaly v tomto počasí urazit, bylo pouze 420 kilometrů, a to ještě muselo několik strojů předčasně nouzově přistát.

Rada nakonec rozhodla, že požadovanou zásilku 1,1 milionu jednotek séra, jež byla k dispozici v Seattlu, dostane na Aljašku po moři šestidenní plavbou do města Seward, ležícím v Zátoce Vzkříšení – až do Nome se kvůli zamrzlému moři plout nedalo. Cesta po pevnině ze Sewardu do Nome však vedla přes celou Aljašku a měřila kolem 1025 kilometrů. Železnice vedla jen do nepříliš vzdáleného města Nenany.

Zbývalo neuvěřitelných 1085 kilometrů ledovou aljašskou pustinou. Jediným dopravním prostředkem, který něco takového mohl alespoň hypoteticky zvládnout, byla psí spřežení.

Kritickým faktorem byl čas. I kdyby se našli musheři natolik odvážní, aby takový závod podstoupili, na severu propukala epidemie a hrozilo, že i když pomoc dorazí, bude už příliš pozdě a nemoc nepůjde ani za pomoci séra zastavit. V této situaci se ale poprvé usmálo na zdravotníky trochu štěstí. Železniční nemocnice v Anchorage našla ve svých zásobách posledních 300 tisíc jednotek, které okamžitě zabalila a odeslala vlakem do Nenany. „To by mělo epidemii udržet na uzdě, než dorazí větší zásilka,“ pomysleli si pánové ze zdravotní rady. Zbývalo jen najít muže, kteří do Nome tuto první i ty další zásilky dopraví.

Norský přistěhovalec Gunnar Kaasen byl musherem posledního psího spřežení ve štafetě, jež v roce 1925 úspěšně doručila sérum proti záškrtu do aljašského městečka Nome. Na snímku se psem Balto, vůdčím psem pro poslední 85km úsek celé trasy měřící 1085 kmZdroj: Wikimedia Commons, Brown Brothers, volné dílo

Obličej zčernalý mrazem, ruce přimrzlé k saním

Americká pošta okamžitě zverbovala telegrafem své nejlepší vůdce psích spřežení na Aljašce, kteří se rozmístili podél celé trasy. Za obvyklých podmínek by trvalo doručení pošty tímto způsobem 25 dní. Jenže Welch ani jeho pacienti neměli tolik času. Takže ačkoli v té době panovaly ty téměř nejhorší atmosférické podmínky, museli jezdci se svými psy absolvovat celou trasu za méně než čtvrtinu běžného času.

První desetikilové balení séra dorazilo do Nenany 27. ledna 1925 v noci. Vyzvedl je první účastník psí štafety, musher William Shannon, přezdívaný „Divoký Bill“. Naložil drahocenný náklad na své saně, tažené jedenácti psy, a vyrazil přes zamrzlou řeku. Krutému mrazu čelil tak, že běžel vedle saní, aby se zahřál. Jenže jeho úsek cesty měřil 80 kilometrů. Bill se neustále potýkal s podchlazením, po cestě ztratil tři psy. Přesto svůj úsek dokončil. Když předával zásilku dalšímu jezdci, měl obličej na řadě míst úplně černý od omrzlin.

Od Shannona převzal balíček Edgar Kalland, kterého čekalo 50 kilometrů do Manley Hot Springs. Cestu zvládl bez větších nehod, ale když dorazil k cíli, ukázalo se, že mu ruce přimrzly k řídítkům saní. Aby ho vyprostili, museli mu je polít horkou vodou.

Několik dalších musherů převezlo zásilku do Bishop Mountain, kde se jí ujal Edgar Nollner. Toho čekala zase jiná nesnáz. Na cestu padla hustá ledová mlha, kterou se psí spřežení jen těžko prodíralo kupředu. Dva vůdčí psi smečky v těchto podmínkách bohužel omrzli a zkolabovali, takže těžce zkoušený Nollner musel zaujmout jejich místa a táhnout saně sám. Když konečně dorazil do cíle svého úseku, oba psi byli mrtví.

Další osmapadesátikilometrový úsek do města Kaltag obstaral musher Tommy Patsy, který předal antitoxin Jacku Nicolaiovi, jenž s ním překonal více než třicetikilometrové ledové pole Kaltag Portage a dorazil na břehy Nortonova zálivu.

Bylo 31. ledna 1925. V Nome se v tu dobu zvýšil počet případů záškrtu už na 27. „Veškerá naše naděje se upíná ke psům a jejich hrdinským vodičům… Zdá se, že Nome je opuštěné město,“ napsaly místní noviny.

Nejhrůznější úsek přes Nortonův záliv

Vstříc blížící se pomoci vyrazil přímo z Nome ostřílený musher Leonhard Seppala, který během tří dnů urazil 274 kilometrů, aby převzal zásilku. Seppalovo spřežení vedl mimořádně houževnatý pes Togo, což bylo potřeba, protože právě na tento tým vyšel nejnebezpečnější úsek cesty – zkratka přes Nortonův záliv, jež sice mohla ušetřit jeden celý den, ale byla plná zákeřných nástrah.

Záliv byl sice zamrzlý, ale led byl v neustálém pohybu kvůli mořským proudům a trvalému větru. Na některých místech vytvářel bariéry z navršených rozbitých zmrzlých kusů, na jiných byl zase tak hladký a vyleštěný větrem, že na něm klouzali i psi. Tu a tam se v něm objevovaly trhlinky, které se mohly kdykoli rozšířit a pohltit jezdce i se spřežením. Do mushera se navíc opíral ledový vichr, který pocitově snížil teplotu až na minus 65 °C. Pokud ale mohl vůbec někdo v takových podmínkách cestu absolvovat, byl to právě Seppala, nejzkušenější a nejkvalifikovanější musher aljašské pošty.

Obyvatel Aljašky stojí na větrem vyřezané sněhové závěji, snímek z roku 1907Zdroj: Wikimedia Commons, Albert B. Kinne, volné dílo

Nicolai předal sérum Henrymu Ivanoffovi, který se po zdolání svého úseku potkal se Seppalou. „Když Seppala převíral od Ivanoffa sérum, snášela se na aljašský záliv noc a blížila se silná bouře. Překonávat Nortonův záliv ve tmě a v silném větru se rovnalo téměř sebevraždě, ale Seppala se přesto rozhodl pokračovat. Téměř vůbec nic neviděl, nicméně jeho pes Togo dokázal spřežení po zrádně se lámajícím ledu bezchybně navigovat a všichni se bezpečně dostali k pobřeží,“ popsal toto vražedné dobrodružství Kaushik Patowary.

Seppalovi psi poté absolvovali dalších vysilujících 13 kilometrů přes vrchol hory Little McKinley a dorazili do městečka Golovin, kde musher předal 1. února sérum Charliemu Olsenovi. Během 4,5 dne uběhli Seppalovi nevyspalí psi kolem 420 kilometrů…

Pomoc konečně přichází

Olson zdolal další čtyřicetikilometrový úsek a předal sérum Gunnaru Kaasenovi, norskému přistěhovalci na Aljašku, jenž měl mít podle plánu na starost předpředposlední etapu štafety.

Když se ale Kaasen, jehož spřežení vedl pes Balto, vydal se sérem na cestu, sněhová vánice se prudce zhoršila a opřel se do něj protivítr. Kaasen jel přes noc a v mizerné viditelnosti minul městečko Solomon, kde měl předat antitoxin předposlednímu jezdci. Svou chybu si po chvíli uvědomil, ale rozhodl se pokračovat. Jenže osud se proti němu snad přímo spikl.

„Náhlý mohutný poryv větru převrátil jeho saně a zásilka vypadla do sněhu, kam okamžitě zapadla. Aby ji byl schopen vůbec nahmatat, musel se Kassen prohrabávat sněhem holýma rukama. Našel ji, ale ruce mu při tom omrzly,“ píše Patowary.

Ve tři hodiny 2. února 1925 dorazil Kaasen do Point Safety. Cesta přes noc mu ušetřila čas, takže další musher Ed Rohn ještě spal: předpokládal totiž, že sérum zůstane přes noc v Solomonu a přivezou mu ho až další den.

Kaasen se rozhodl Rohna nebudit, protože příprava jeho spřežení by zabrala další čas, zatímco Kaasenovi psi byli zapřažení a zatím stále vypadali v dobré kondici, včetně Balta, na němž nejvíce záleželo. Musher sám se rozhodl ignorovat své bolavé omrzlé ruce: když dojel až sem, zvládne i zbytek.

Zbývalo posledních čtyřicet kilometrů pustinou. Kaasen je urazil za dvě a půl hodiny a v půl šesté ráno vjel konečně do Nome. Ani jedna ampule nebyla rozbitá. Psovod se ohlásil u lékaře, který dal sérum okamžitě rozmrazit. Kolem poledne 2. února 1925 mohl šťastný Welch po dlouhé době poprvé aplikovat záchrannou injekci prvním pacientům.

Tři týdny nato začal záškrt v Nome ustupovat. Do té doby dorazila i zbývající várka jednoho milionu ampulí, kterou opět dopravili na saních stateční jezdci aljašské pošty. Také tohoto druhého běhu se zúčastnila řada účastníků prvního závodu, a to i přesto, že mnozí z nich nebyli ještě zcela v pořádku a při druhé cestě čelili podobným útrapám. Městečko Nome však bylo zachráněno.

Ještě jeden snímek Gunnara Kaasena s jeho odvážným saňovým psem Baltem, jenž se stal legendou celého závodu o život, který musheři absolvovaliZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Sláva hrdinům

Všichni musherové i jejich psi obdrželi pochvalné dopisy od prezidenta Calvina Coolidgeho. Leonhard Seppala a Gunnar Kaasen se spolu se svými psy Togem a Baltem stali celebritami, které toužila vidět celá Amerika.

O Baltovi byl ještě na jaře 1925 natočen dokumentární film baltovo závod do Nome, který se setkal s obrovským úspěchem. Houževnatý pes také získal svou vlastní sochu v Central Parku v New Yorku, která byla odhalena pouhých deset měsíců poté, co Balto dorazil do Nome. Kaasen s Baltem u jejího odhalení nechyběli.

Seppala zase vyrazil s Togem a celým spřežením ze Seattlu na turné po Americe, zahrnující Kalifornii, celý Středozápad i Novou Anglii. Všude přitahoval obrovské davy.

Na památku hrdinského běhu se sérem se každý rok pořádá závod psích spřežení Iditarod Trail Sled Race (závod psích spřežení po iditarodské stezce), který se běží po více než 1600 kilometrů dlouhé trase z Anchorage do Nome, a to i při vichřicích. Závod se původně jmenoval Iditarod Trail Seppala Memorial Race (Seppalův memoriál na iditarodské stezce) na počest Leonharda Seppaly a poprvé se běžel v roce 1967. V roce 1972 byl přejmenován a celá akce získala oficiální průběh.

Těla obou psů byla po jejich smrti věnována muzeím. Mumifikovaného Balta je možné si prohlédnout v Clevelandském přírodovědném muzeu, Togo je vystaven v muzeu iditarodského závodu ve Wasille na Aljašce.

