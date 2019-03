Premiérka uvedla, že na svůj pracovní e-mail dostala devět minut před útokem text manifestu, který útočník - Australan Brenton Tarrant - rozeslal na 30 adres. V dokumentu ale nebylo zmíněno žádné místo činu ani odkazy, které by umožnily útokům předejít. Hned po dvou minutách byl manifest postoupen bezpečnostnímu oddělení parlamentu.

Ardernová prohlásila, že zákony o držení zbraní se musejí změnit a také se změní. Nový Zéland má méně omezení týkajících se pušek a brokovnic než mnoho jiných zemí, držení revolverů je tam kontrolováno mnohem přísněji. Premiérka však odmítla sdělit další podrobnosti, dokud je neprojedná kabinet a skupina nejvyšších zákonodárců. Vláda se kvůli regulaci držení zbraní sejde v pondělí.

Snaha o zpřísnění zákonů

Nový Zéland se v minulosti snažil zákony o střelných zbraních zpřísnit, vždy tomu však zabránila silná zbraňová lobby a skutečnost, že na Novém Zélandu má silnou tradici lov. Podle odhadů je v zemi s pěti miliony obyvatel zhruba 1,5 milionu střelných zbraní, je tam ale také nízký počet násilných trestných činů spáchaných střelnou zbraní, poznamenala agentura Reuters.

Sousední Austrálie v roce 1996 zpřísnila zbrojní zákon po incidentu, při němž Martin Bryant v Port Arthuru v Tasmánii postřílel útočnou puškou 35 lidí. Vlastnictví poloautomatických zbraní tam bylo prakticky zakázáno.

Úřady také na dnešní večer naplánovaly, že začnou postupně vydávat těla obětí rodinám, aby je mohly pohřbít. Poslední těla by rodiny 50 obětí měly obdržet nejpozději ve středu. Islámský zákon vyžaduje, aby těla byla očištěna a pohřbena co nejdříve od smrti, obvykle do 24 hodin, upozornila agentura AP. Policie zdůraznila, že je nutné, aby před vydáním těla byla zcela jasná příčina smrti a potvrzená identifikace oběti.

Provizorní seznam obětí

Zatím existuje provizorní seznam obětí. Podle novozélandských médií jsou na něm osoby ve věku od dvou do 77 let, převážně muži. Předpokládá se, že všechny oběti jsou muslimové a pocházejí z rodin přistěhovalců.

V nemocnici zůstává 34 zraněných, jedna čtyřletá dívka je v kritickém stavu. Útočník ji zasáhl nejméně třemi kulkami.

Sociální síť Facebook také na twitteru oznámila, že za prvních 24 hodin od útoku odstranila zhruba 1,5 milionu videí z útoku, a také všechny upravené verze. Sedmnáctiminutové video natočené útočníkem z jeho perspektivy se krátce po střelbě rychle šířilo na sociálních sítích. Ardernovou kvůli tomu kontaktovala provozní ředitelka společnosti Facebook Sheryl Sandbergová. "Tuto záležitost chci probrat přímo s Facebookem," uvedla novozélandská premiérka.

Policie se přiklání k tomu, že 28letý Australan Tarrant útočil sám a tři ostatní zadržení se masakru přímo nezúčastnili. Tarrant je ve vazbě a 5. dubna se koná další soudní jednání. V pondělí předstoupí před soud další muž zadržený "v souvislosti" s útokem, informoval komisař Mike Bush.