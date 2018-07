Další fáze záchrany z jeskyně? Musk poslal do Thajska miniponorku

/VIDEO/ Záchrana chlapců a jejich fotbalového trenéra ze zatopené thajské jeskyně vstupuje do další fáze. Po nedělní záchraně čtyř dětí čeká na svou záchranu zbývajících devět lidí. Do Thajska nyní míří i speciální dětská ponorka, kterou poslal zakladatel automobilky Tesla Elon Musk.

Hliníková ponorka by mohla pomoci při transportu chlapců přes zatopenou část jeskyně. Musk zveřejnil na Twitteru videa, na kterých je ponorka úspěšně testována v bazénu jeho vesmírné společnosti SpaceX. Přitom řekl, že pokud budou testy úspěšné, mohla by být naložena do letadla směr Thajsko. Později pak uvedl: „Miniponorka dorazí během 17 hodin. Doufám, že bude užitečná.“

„V podstatě je to malá ponorka o velikosti dítěte, která má trup z trubky, která se v raketě Falcon používá k rozvodu tekutého kyslíku. Je dost lehká na to, aby jí mohli přenést dva potápěči, dostatečně malá na to, aby se dostali přes úzké mezery. Přitom je extrémně robustní,“ řekl Musk.

Mluvčí Muskovy tunelářské společnosti Boring Company, která má již v jeskyni čtyři své inženýry, uvedl, že si thajské úřady vyžádaly zařízení, které by potenciálně mohlo pomoci dětem překonat úzké zatopené jeskynní průchody.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018



Musk však čelí kvůli své účasti v záchranné operaci i silné kritice. Byl nařčen z toho, že situaci zneužívá pro svou reklamu. Poté, co ho jeden z uživatelů na Twitteru obvinil z narcismu a toho, že využívá každou veřejnou situaci k vlastnímu zviditelnění, odpověděl: „Pokud jsem narcista (což může být pravda), alespoň jsem užitečný.“