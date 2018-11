Dobrodružství navzdory smrtelnému nebezpečí. Musk věří v úspěšnou cestu na Mars

Americký podnikatel a vynálezce Elon Musk nedávno prohlásil, že existuje pravděpodobnost až 70 procent, že dokáže zrealizovat cestu na Mars. V jedné z jeho kosmických lodí by se tak mohla už brzy vydat až stovka zájemců na meziplanetární cestu. A to i přes údajně vysoké riziko smrti pasažérů.

Sedmačtyřicetiletý zakladatel společností Tesla a SpaceX, který už několik let vytrvale hledá možnosti, jak se dopravit na rudou planetu, tvrdí, že by mohla být cesta reálná za sedm let. Případné náklady prezentuje jako „pouhých sto tisíc dolarů“, v přepočtu více než dva miliony korun.

„Vím přesně, co mám dělat, když mluvím o realizaci cesty na Mars,“ uvedl Musk v pořadu Axios pro televizi HBO. Už v minulosti navíc předpověděl události, které jednou údajně nastanou a vymažou člověka z povrchu Země. Současně ale odmítá spekulace, že má meziplanetární život představovat „únikovou cestu“ pro movité jedince.

„Pravděpodobnost, že zemřete na Marsu, je mnohem vyšší než na Zemi,“ argumentuje. „Bude to náročné. Existuje vysoké riziko smrti. Ani si nejsme jisti, jestli bude vůbec možný návrat,“ dodává pro server Independent. Kosmická loď vyvíjená jeho společností SpaceX by měla přepravit najednou zhruba sto lidí.

Riziko jako výzva

Musk je ale přesvědčený, že i přes případné nebezpečí bude zájemce o cestu na Mars lákat nová výzva. „Mezi námi je celá řada dobrodruhů, kteří mají rádi výzvy a umírají například během výstupu na Mont Everest. Rádi se vystavují nebezpečí,“ vysvětluje.

Podnikatel také řekl, že společnost v zájmu ušetření nákladů zmenší původně zamýšlenou velikost svého kosmického plavidla. Se stavbou lodi nechce otálet - konstruktéři by se měli do práce pustit už v první polovině příštího roku.

Nosná raketa BFR má měřit 106 metrů. K pohonu jí bude sloužit 32 motorů Raptor. Samotná kosmická loď pak má mít čtyři desítky kabin, kam by se mělo vejít celkem až 120 lidí. Dále mají být na palubě i společné prostory nebo úkryt před slunečními bouřemi. První vesmírnou loď s nákladem chce Elon Musk vyslat už v roce 2022.