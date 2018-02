Nejsilnější raketa na světě startuje do vesmíru. V kosmu bude létat Muskovo auto

Soukromá letecká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska dnes odpoledne vypustí do vesmíru zatím nejvýkonnější raketu na světě. Ta do orbitu vynese Muskovo osobní auto, které má v kosmu létat miliardy let. Loď Falcon Heavy s 27 motory uveze 64 tun a je schopna se vrátit zpět na Zemi.

Vůz, který letí do vesmíru, je Muskův elektromobil Tesla Roadster. Sedět v něm má připoutaná figura muže. Informoval o tom server BBC. „Roadster poletí 400 milionů kilometrů daleko od Země. V kosmu se bude pohybovat rychlostí 11 kilometrů za sekundu. Očekáváme, že na orbitu bude létat stovky milionů let, možná miliardy,“ oznámil vizionář. „Jeho pohyb budou monitorovat tři kamery,“ dodal pro BBC. ČTĚTE TAKÉ: SpaceX úspěšně otestovala motory rakety Falcon Heavy. Vynese do vesmíru i auto Raketa by měla odstartovat dnes ve 13:30 místního času (19:30 středoevropského času) ze základny na Floridě, je ale možné, že se její start o tři hodiny posune. Falcon Heavy je jedno ze tří vesmírných plavidel Muskovy kosmické společnosti SpaceX. Oproti strojům ze stáje Falcon 9 má řadu vychytávek. Raketa, která by se měla dokázat vrátit zpátky na Zem, je vysoká 70 metrů a uveze 64 tun. Její jádro je celkově pevnější, než u předešlých strojů. Všech 27 motorů typu Merlin disponuje silou 23 tisíc kilonewtonů, což je dvakrát více, než vytvoří zatím nejsilnější raketa světa Delta IV Heavy, kterou vlastní konkurenční společnost United Launch Alliance. Jeden let miliardáře Muska vyjde na částku 90 milionů dolarů, přičemž pouhá hodnota auta je 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun). Což je ale podstatně méně, než by na podobný let vydaly konkurenční firmy. Musk není jediný podnikatel, který podniká soukromé lety do vesmíru. Šéf Amazonu Jeff Bezos pracuje na raketě nazvané New Glenn, které by měla uvést 45 tun. Svou firmu SpaceX Musk založil v roce 2002 z peněz, které vydělal na prodeji svého podílu v systému PayPal. Vizionářovým cílem je dle jeho slov kolonizace Marsu. ČTĚTE TAKÉ: Vesmírné dostihy 2018: NASA poletí na Mars, Indové a Čína na Měsíc Video: Vizualizace letu ČTĚTE TAKÉ: SpaceX poletí na Měsíc. Dopraví tam dva pasažéry ČTĚTE TAKÉ: Zakladatel Tesly Musk prodává plamenomety, 20 tisíc jich zmizelo za týden

Autor: Pavel Kopecký