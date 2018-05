Mušle v americkém Pugetově zálivu jsou plné opioidů a dalších chemikálií

Opiátový lék oxykodon je ve Spojených státech široce předepisován při léčbě bolesti. Nyní ho však vědci objevili na nečekaném místě. Ve svých tělech ho obsahují měkkýši, kteří žijí v Pugetově zálivu, jehož vody omývají severozápadní pobřeží amerického státu Washington. Informovala o tom americká televize CNN.

Oxykodon však není jediný. V mušlích byly také objeveny čtyři syntetické saponáty používané v pracích a čisticích prostředcích, sedm druhů antibiotik, pět typů antidepresiv, lék proti cukrovce a látka používaná při chemoterapiích.

Především saponáty jsou známé jak látky, které mají estrogenní účinek na organismy. To se projevuje například feminizováním rybích samců, samice jsou pak schopné reprodukce dříve, než jsou připravené.

Vědci nezkoumali, zda má oxykodon na měkkýše nějaký negativní vliv. Nicméně přítomnost této drogy v měkkýších vypovídá o vysokém počtu lidí žijících v městských oblastech kolem Pugetova zálivu, kteří tento lék užívají.

„Z našich čistíren odpadních vod se do přírody pravděpodobně dostává celá řada léků. Voda, která do čistíren teče, pochází z našich záchodů, našich domů a našich nemocnic. Zbytky léků se vylučují z těla močí. Někteří lidé také bohužel splachují drogy do toalety, což je obrovský zdroj těchto léků," řekla bioložka Jennifer Lanksburyová z Washington Department of Fish and Wildlife.

Konzumenti mušlí se však nemusejí obávat. „Koncentrace oxykodonu, které jsme našli u mušlí, jsou 100 až 500krát nižší než je terapeutická dávka pro dospělého muže,“ zdůraznila.

„Takže byste museli sníst najednou 68 kilogramů mušlí z kontaminovaných oblastí, abyste do sebe dostali dávku, která by se projevila. Jenže už jen samotná přítomnost oxykodonu, nám říká, že se dostává do našich vod, přinejmenším v městských oblastech,“ konstatovala Lanksburyová. Týká se to zejména pobřežního Seattlu, který má téměř 750 tisíc obyvatel.