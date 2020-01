Policisté obvodního oddělení v Trnavě 34letého muže našli v sobotu po šesté hodině ráno. Okamžitě mu poskytli první pomoc a zavolali záchranáře, kteří muže oživili a převezli do nemocnice. Navzdory intenzivní péči ale pacient ve středu nad ránem zemřel, uvedla mluvčí.

Muž u sebe neměl žádné doklady a do pondělí ani nikdo nehlásil, že by byl nezvěstný. Policie proto na facebooku požádala veřejnost o pomoc se zjištěním totožnosti dotyčného. To se díky tomu rychle podařilo.

Podle názoru některých odborníků devět promile alkoholu v krvi může být nový zaznamenaný slovenský rekord. Web Dnes24 napsal, že muž musel na posezení vypít asi 1,9 litru vodky či 19 litrů piva nebo sedm litrů vína, aby kritické hladiny alkoholu v krvi dosáhl.